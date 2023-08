Nelle scorse ore in Rete è emersa una nuova anticipazione relativa ad alcune di quelle che potrebbero essere le caratteristiche di iPhone SE 4, attesa prossima generazione del melafonino di fascia media.

In particolare, stando a quanto rivelato dal leaker URedditor su Twitter, per la prossima generazione di iPhone SE il colosso di Cupertino avrebbe deciso di “ispirarsi” ad iPhone 14.

Le ultime anticipazioni su iPhone SE 4

A dire del leaker, iPhone SE 4 dovrebbe vantare un design basato su quello di iPhone 14 e ciò rappresenta una sorta di conferma di quanto anticipato all’inizio di quest’anno dall’analista Ming-Chi Kuo (il quale ha parlato di un possibile display da 6,1 pollici e del supporto alla connettività 5G).

Sempre secondo URedditor, la nuova generazione di iPhone SE dovrebbe poter contare su Face ID e non affidarsi a Touch ID, sebbene resti da capire come il colosso di Cupertino possa includere una fotocamera TrueDepth su un telefono a basso prezzo

Ed ancora, il nuovo melafonino economico dovrebbe essere dotato di una porta USB Type-C e mettere a disposizione degli utenti un pulsante di azione, programmabile a seconda delle esigenze di ciascuno (tanto per fare qualche esempio, per lo scatto di una foto o per l’avvio del cronometro).

Sulla parte posteriore, infine, dovrebbe esserci spazio per una singola fotocamera, così come nelle precedenti generazioni.

C’è da tenere presente che manca ancora molto tempo al lancio di iPhone SE 4, che stando alle ultime indiscrezioni non dovrebbe avvenire prima del 2025 e ciò significa che le caratteristiche emerse sino ad oggi potrebbero subire anche importanti modifiche (per esempio, non vi sono ancora certezze nemmeno su quello che dovrebbe essere il suo processore).

Al momento, del resto, il team del colosso di Cupertino è pienamente focalizzato sull’oramai imminente lancio della serie iPhone 15, in programma per il prossimo mese. Poi ci sarà il tempo per pensare ai futuri device dell’azienda

