Threads, il nuovo social che Meta ha lanciato nel tentativo di sottrarre utenti a X (ex Twitter), ha registrato un picco di attività al momento del lancio, complice soprattutto la curiosità delle persone e dell’intero settore.

Poco dopo l’effetto sorpresa, l’attività su Threads è tuttavia calata e ora sembra che l’entusiasmo iniziale sia già finito. Ecco perché Meta starebbe pianificando delle strategie per evitare che i nuovi utenti di Threads se ne vadano precocemente.

Secondo quanto riportato da Reuters, Meta avrebbe tenuto un’importante riunione in cui il CEO Mark Zuckerberg avrebbe considerato in un certo senso fisiologico che l’interesse iniziale per Threads sia calato, ma non che ci sarebbe stato un esodo dalla piattaforma.

Secondo quanto riferito il capo del prodotto Chris Cox avrebbe affermato che Meta sta cercando di aggiungere più stratagemmi per fidelizzare gli utenti e invogliarli a tornare all’app, come fare in modo che quando si trovano sull’app Instagram possano vedere thread importanti.

La società si aspetta inoltre che i tassi di abbandono diminuirebbero con l’introduzione di più funzionalità nell’app, come una versione desktop di Threads e funzionalità di ricerca.

Nel frattempo un altro rapporto di Reuters afferma che i video Reels stanno andando a gonfie vele, avvicinandosi ai numeri del rivale TikTok.

I Reels, disponibili sia su Facebook che su Instagram, ultimamente raccolgono 200 miliardi di visualizzazioni al giorno, rispetto ai 140 miliardi dell’anno scorso.

