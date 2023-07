Sono passati poco meno di 3 anni dal lancio ufficiale della PlayStation 5, disponibile dal novembre del 2020. Nonostante una partenza lenta, legata all’impossibilità di incrementare più di un certo livello la produzione, Sony riuscita a raggiungere importanti risultati di vendita per la console che oggi può essere acquistata con una certa semplicità e, in alcuni casi, anche in offerta. In queste ore, Sony ha annunciato il raggiungimento di un importante target per la sua PlayStation 5.

PlayStation 5 supera quota 40 milioni di unità vendute

Sono oltre 40 milioni le unità vendute di PlayStation 5 in meno di 3 anni dal lancio, considerando sia la versione digital che la versione con disco della console. Il target è stato raggiunto nonostante le notevoli difficoltà produttive, registrare tra fine 2020 e 2021 quando acquistare una console di Sony (ma la stessa cosa vale per le Xbox di nuova generazione) sembrava una missione impossibile.

Le cose sono cambiate e oggi la PlayStation 5 è un punto di riferimento in tutto i negozi di elettronica. Il target raggiunto conferma la bontà del progetto e il successo registrato in tutto il mondo che, attualmente, può contare su un catalogo davvero importante di giochi, con oltre 2.500 titoli a disposizione dei videogiocatori.

Il traguardo delle 40 milioni di unità vendute di PlayStation 5 è stato annunciato da Sony con un post sul PlayStation Blog. La casa nipponica, naturalmente, non ha fatto alcun confronto con le rivali Xbox Series X e Series S. Nelle ultime settimane, però, alcune indiscrezioni hanno confermato che Microsoft è riuscita a distribuire poco più di 20 milioni di unità delle sue console, arrivate sul mercato insieme alla PlayStation 5. Sony, quindi, ha doppiato Microsoft (o quasi) confermandosi leader del mercato delle console domestiche.

Chi oggi vuole comprare una PlayStation 5 può farlo in modo molto semplice. Basta accedere ad Amazon per acquistare la PlayStation 5 in versione Digital al prezzo di 449 euro. Da notare, invece, che su eBay la versione con disco della PS5 costa appena 429 euro. Le opportunità per acquistare la console di casa Sony, quindi, sono diverse.

