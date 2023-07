Lo scorso giugno rappresenta un momento chiave per il mercato automobilistico europeo, perché segna il sorpasso delle auto elettriche su quelle diesel considerando che è la prima volta che succede. Le automobili completamente elettriche superano quota 15%, con quelle a gasolio che scendono al 13,4%, valori destinati a separarsi gradualmente nei mesi a venire per la direzione intrapresa dall’industria automobilistica intera. In Italia, nonostante la tendenza sia la medesima, la situazione è molto diversa.

Le vendite di auto elettriche superano le diesel in Europa; e in Italia?

Elettriche vs diesel: i dati in Europa

I dati relativi al mese di giugno 2023 pubblicati da Acea delineano una situazione netta in Europa, dove il mercato delle auto elettriche segna un trend molto positivo. Le nuove immatricolazioni registrate nel mese scorso contano un +66,2% (158.252 unità), che tradotto, significa una fetta di mercato automobilistico del 15,1% (il 10,7% a giugno 2022).

Fra i mercati nazionali che hanno contribuito maggiormente alla crescita ci sono quello olandese, tedesco e francese, che hanno registrato rispettivamente +90,1%, +64,4% e +52%. Da inizio anno il mercato europeo delle auto elettriche è cresciuto del 53,8%, totalizzando 703.586 unità vendute fra gennaio e giugno.

Al contrario, il mercato UE delle auto diesel continua a diminuire segnando un -9.4%. Nonostante la crescita in alcuni mercati come quello tedesco (+10,3%) e romeno (+22,4%, le nuove immatricolazioni di auto a gasolio rappresentano nel mese di giugno 2023 soltanto il 13,4% del mercato europeo complessivo, in netto calo rispetto al 17,4% registrato un anno fa.

Ecco un diagramma a torta indicativo della situazione attuale europea del mercato automobilistico intero (giugno 2023) secondo i dati di Acea, che comprendono anche le altre tipologie di motori. Per inciso le auto completamente elettriche sono le BEV, mentre per PHEV e HEV si indicano rispettivamente i motori i veicoli con motori plug in hybrid (cioè ricaricabile) e full hybrid.

Come visibile, la prima scelta degli acquirenti europei è rappresentata dalle benzina, per distacco sulle auto ibride, che sfiorano ad oggi il quarto dell’intero mercato automobilistico, lasciando alle ibride plug in e alle altre motorizzazioni poco più del 10% della torta.

Elettriche vs diesel: i dati in Italia

Da noi la situazione è molto diversa. Le vendite di auto elettriche in Italia sono cresciute sì, ma fra giugno 2023 e giugno 2022 balla un irrisorio +0,1% (cioè 4 in più). Crescono invece notevolmente i veicoli ibridi (HEV), che fanno segnare un +29,9% nel medesimo periodo, e su questa stessa falsariga si posizionano anche le ibride plug in con un +8%.

È in linea con il mercato europeo anche il trend delle auto diesel: a giugno 2023 ne sono state vendute meno rispetto a un anno fa, seppure il divario sia di molto inferiore (-2,6%). Rispetto alle auto elettriche, che complessivamente hanno fatto registrare 6.152 nuove immatricolazioni, sono più di 4 volte superiori le auto diesel vendute il mese scorso: 25.427.

Per il resto, bene le vendite delle auto a benzina, che aumentano del 6,7% a differenza del gruppo contrassegnato da altre motorizzazioni, che segnano il calo peggiore con un -13,2% rispetto a giugno 2022.

Complessivamente, guardando al mese scorso le vendite di automobili in Italia segnano un +9,1% (138.901 immatricolazioni contro 127.268 dell’anno precedente), un andamento comune a tutti i mercati europei ad esclusione di quello ungherese. Numeri simili indicano che l’industria automobilistica europea si sta riprendendo dalle difficoltà registrate ultimamente, dovute alle difficoltà di approvvigionamento legate alla pandemia da COVID-19. Tuttavia, non siamo ancora ai livelli del 2019, i cui volumi risultano superiori del 21% rispetto a quelli registrati.

Maggiori informazioni sono reperibili in questo documento di Acea.

