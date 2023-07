Prendono il via nella giornata di oggi le nuove “Cyber Offerte” dell’Acer Store. Si tratta di una nuova serie di sconti che, fino al prossimo 27 di luglio, garantiranno agli utenti la possibilità di acquistare un nuovo notebook, un monitor o un accessorio per il proprio PC a prezzo scontato, con la possibilità di risparmiare fino a 500 euro.

Come sempre, tutte le offerte disponibili sullo store di Acer garantiscono la consegna gratuita, la possibilità di pagare in 3 rate, con PayPal o Klarna, e di poter contare sul reso gratuito. Vediamo tutti i dettagli in merito a questa nuova serie di offerte lanciate dall’Acer Store.

Partono le Cyber Offerte dell’Acer Store

Le nuove offerte disponibili da oggi e fino al prossimo 27 di luglio sull’Acer Store consentono di ottenere uno sconto fino a 500 euro sull’acquisto dei prodotti dell’azienda in offerta. Le opzioni sono diverse, considerando che la selezione di prodotti in offerta comprende decine e decine di proposte.

Su tutti i prodotti c’è la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. Per accedere ad una panoramica completa delle offerte potete fare riferimento direttamente al link qui di sotto, ricordando che lo sconto previsto, indicato nel riquadro verde, si applica al prezzo riportato sulla destra dopo aver aggiunto il prodotto al carrello. Le offerte sono cumulabili ed è, quindi, possibile acquistare più dispositivi.

>> Scopri qui tutte le offerte dell’Acer Store <<

Qui di seguito, invece, vi proponiamo una selezione delle migliori Cyber Offerte dell’Acer Store. Si tratta di prodotti che vengono proposti con condizioni particolarmente conveniente, sia per il prezzo che, soprattutto, per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Ecco la nostra selezione: