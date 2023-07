Ha da poco preso il via l’edizione 2023 dell’Amazon Prime Day, l’evento che premia tutti gli iscritti al programma Amazon Prime con una valanga di offerte e sconti. Tra le decine di migliaia di prodotti in offerta vogliamo segnalarvene un paio proposti da ECOVACS, azienda leader nella produzione di aspirapolvere robot.

Il produttore asiatico ha messo in promozione, solo per 48 ore, il campione di vendite DEEBOT X1 OMNI (Qui la nostra recensione) e il nuovissimo DEEBOT T20 OMNI. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche dei due prodotti e le relative promozioni.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

DEEBOT X1 OMNI è stato uno dei primi aspirapolvere robot a portare una soluzione completa sul mercato, con base di svuotamento, lavaggio automatico dei panni, riempimento del serbatoio interno del robot e raccolta dell’acqua sporca. Si tratta quindi di un modello quasi completamente autonomo, visto che all’utente non rimane molto da fare: sostituire il sacchetto della polvere ogni due mesi circa, fare il pieno al serbatoio dell’acqua pulita (con una frequenza proporzionale al numero di lavaggi settimanali) e vuotare il contenitore dell’acqua sporca. Quest’ultima operazione va fatta più frequentemente per evitare cattivi odori.

Per il resto X1 OMNI ha una elevata potenza di aspirazione (5000 Pa), è in grado di lavare accuratamente il pavimento grazie a due moci rotanti, crea una mappa precisa degli ambienti utilizzando il laser e riesce a evitare ostacoli imprevisti con la tecnologia 3D AIVI. Quest’ultima utilizza dei sensori di luce strutturata e una telecamera frontale per riuscire a ottimizzare i percorsi ed evitare, ciabatte, cavi, ma anche eventuali animali presenti in casa.

L’assistente vocale YIKO permette di istruire il robot sulle operazioni da fare, anche se con la companion app da installare sul proprio smartphone avrete una maggiore libertà di azione. In occasione dell’Amazon Prime Day 2023 ECOVACS DEBOT X1 OMNI è in offerta a 899 euro invece di 1.499 euro, un risparmio davvero strepitoso per uno dei migliori aspirapolvere robot presenti sul mercato.

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

Non meno interessante è ECOVACS DEEBOT T20 OMNI, presentato da poche settimane ma già molto ambito. È dotato di sistema OZMO Turbo 2.0 con due panni rotanti che rimuovono lo sporco dal pavimento e che vengono alzati quando incontra un tappeto o al termine della pulizia, per evitare di lasciare tracce di sporco.

Per la prima volta il lavaggio dei panni, al termine delle operazioni, avviene con acqua calda a 55 gradi, così da sciogliere lo sporco e rimuovere gli odori, con l’aiuto della soluzione detergente. Anche l’asciugatura avviene con aria calda, per evitare la formazione di muffe e di cattivi odori. Il sistema TrueDetect 3D 3.0 utilizza luce strutturata e immagini 3D, catturate con la telecamera frontale, per rilevare piccoli oggetti lasciati inavvertitamente sul pavimento (giocattoli, calzini, scarpe), anche in ambienti completamente bui.

Decisamente elevata la potenza di aspirazione, che in questo modello raggiunge i 6.000 Pa, raccogliendo qualsiasi tipo di sporco dal pavimento senza alcuna difficoltà. La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 4 ore di autonomia, più che sufficienti per pulire ambienti di grandi dimensioni. Il sistema di mappatura impiega appena 6 minuti per creare una mappa accurata di una casa di 100 metri quadri, per iniziare a pulire con la massima precisione fin dalla prima pulizia.

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI è in promozione su Amazon a 999 euro invece di 1.099 euro, prezzo valido solamente fino alle 23:59 del 12 luglio, quando finirà il Prime Day 2023.

