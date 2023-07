La gamma di TV OLED 2023 di Samsung è protagonista di una nuova promozione da cogliere al volo: fino al prossimo 9 di luglio, infatti, è possibile acquistare uno dei modelli della famiglia di Smart TV della casa coreana con pannello OLED lanciati quest’anno sul mercato andando a beneficiare di uno sconto extra del 25%. Si tratta di modelli di fascia alta e, quindi, questo sconto si traduce nella possibilità di risparmiare diverse centinaia di euro. Ecco come accedere alla promozione dedicata ai TV di Samsung.

TV OLED Samsung in offerta per tutto il weekend

Per ottenere lo sconto del 25% sui TV OLED di Samsung è sufficiente utilizzare il codice sconto PROMOTV. Il coupon in questione va aggiunto nell’apposita sezione del carrello per poter registrare il taglio di prezzo garantito dalla promozione. Lo sconto è disponibile per le serie S90C ed S95C della gamma OLED 2023 di casa Samsung. C’è la possibilità di scegliere tra tre tagli: il modello più compatto è da 55 pollici mentre quello intermedio è da 65 pollici. I top di gamma delle due serie, invece, sono da 77 pollici.

Su tutti i modelli proposti, inoltre, c’è la consegna gratuita e la possibilità di richiedere l’installazione da parte di operatori specializzati. Da notare, per quanto riguarda il pagamento, che è possibile pagare con PayPal o Klarna in 3 rate oppure con PagoDIL, scegliendo tra un minimo di 3 e un massimo di 12 rate. In più, c’è anche la possibilità di richiedere un finanziamento a tasso zero fino a 40 rate per ammortizzare la spesa per uno dei nuovi TV OLED di Samsung.

Per accedere alla promozione è possibile seguire il PROMOTV. Il codice sconto PROMOTV sarà valido fino al prossimo 9 di luglio.

>> Scopri qui i TV OLED Samsung in offerta <<