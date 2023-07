Tra non molto tempo, le Apple AirPods Max potrebbero ritrovarsi in casa delle concorrenti decisamente scomode: le prime indiscrezioni sul conto delle cuffie over ear Beats Studio Pro erano emerse il mese scorso, ma questa volta il leak è nettamente più corposo, visto che ci mostra delle immagini dettagliate delle cuffie e ci svela praticamente tutte le informazioni più significative.

Beats Studio Pro: caratteristiche tecniche e funzioni attese

La fonte è la stessa della volta precedente, ma stavolta ha messo le mani su un leak sostanzialmente omnicomprensivo.

Le Beats Studio Pro saranno le prime nuove cuffie over ear di Beats da cinque anni a questa parte ed andranno a colmare il divario tecnico attualmente sussistente tra le Beats Studio 3 e le sorelle maggiori a marchio Apple, le AirPods Max. Stando a quanto si apprende, le cuffie in discorso rappresenteranno un grosso passo in avanti sul fronte della qualità audio e lo faranno puntando su nuovi driver personalizzati da 40 mm capaci — secondo lo slogan — di offrire “una distorsione quasi nulla persino ad alto volume”. A detta del produttore, il miglioramento della fedeltà audio rispetto alle attuali Beats Studio 3 dovrebbe essere nell’ordine dell’80%.

Al cuore delle Beats Studio Pro pare esserci un processore digitale chiamato ad ottimizzare la risposta in frequenza, per una firma sonora potente ma bilanciata, curata per tirare fuori ogni dettaglio delle tracce ascoltate. Le nuove cuffie di Beats non si faranno mancare tutto un corredo di funzioni avanzate, come l’ANC, la modalità Trasparenza e lo Spatial Audio con Dolby Atmos. L’implementazione di quest’ultima funzione dovrebbe comprendere anche il tracciamento dinamico del movimento della testa e il supporto allo Spatial Audio personalizzato, attualmente riservati ad Apple AirPods 3, AirPods Pro e AirPods Max. Nel caso delle Studio Pro, il tasto multifunzione di Beats consentirà di passare rapidamente dalla modalità di cancellazione attiva del rumore alla modalità trasparenza, oltre che di destreggiarsi tra le varie modalità di ascolto, funzioni di connettività e non solo.

Molte cuffie in commercio peccano pesantemente per qualità in chiamata, ma le Beats Studio Pro promettono di elevarsi al di sopra della media grazie a microfoni con targeting vocale, progettati per filtrare attivamente il rumore di fondo e migliorare la chiarezza delle voci, in maniera più efficace (del 27%) rispetto alle Studio 3.

Un altro punto di forza sarà l’autonomia, con Beats che promette: fino a 40 ore senza ANC e modalità Trasparenza; fino a 24 ore con ANC/modalità Trasparenza; il tutto condito da una ricarica rapida Fast Fuel che in 10 minuti regala 4 ore di ascolto in più. Per avere un termine di paragone, le AirPods Max si fermano a 20 ore con ANC/modalità Trasparenza e in 5 minuti di ricarica recuperano 1,5 ore di ascolto.

Connettività e funzionamento con iOS e Android

Stando alla fonte, le Beats Studio Pro saranno superiori alle AirPods Max per connettività, con porta USB-C e ingresso per il jack audio da 3,5 mm, con tanto di cavo audio standard e cavo da USB-C a USB-C inclusi in confezione. Tre i profili audio che dovrebbero essere disponibili in modalità cablata:

Beats Signature , il più bilanciato per tutti i generi musicali.

, il più bilanciato per tutti i generi musicali. Entertainment , che privilegia alcune porzioni dello spettro sonoro per un’esperienza più godibile con giochi e film.

, che privilegia alcune porzioni dello spettro sonoro per un’esperienza più godibile con giochi e film. Conversation, ideale per chiamate e podcast.

A quanto pare, le Beats Studio Pro non faranno uso dell’ultimo chip Apple H2, bensì di un chip Beats appositamente realizzato per favorire un miglior supporto cross-platform di dispositivi Apple e Android. Tante, comunque, le funzioni che dovrebbero essere supportate con entrambi gli ecosistemi. Ecco una breve sintesi:

Android : Google Fast Pair, per tutti gli Android e Chromebook collegati allo stesso account Gmail Audio Switch (tra Android, Chromebook e non solo) Beats app per Android, per gestione, aggiornamenti e funzioni dedicate Trova il mio dispositivo di Google

: Apple : Accoppiamento one-touch a tutti i dispositivi presenti nell’account iCloud Aggiornamenti OTA “Hey Siri” “Dov’è”

:

Design e immagini

Il design delle Beats Studio Pro non si discosterà dai canoni stilistici che contraddistinguono i prodotti del marchio e promettono di essere leggere e comode da indossare, grazie ai pad UltraPlush in pelle e ai regolatori in metallo per trovare la posizione perfetta. Di seguito dimensioni e peso:

dimensioni: 17,8 x 7,8 x 18,1 cm

peso: 260 g.

Le colorazioni proposte dovrebbero essere cinque: black, navy, sandstone e deep brown. Il produttore promette anche una custodia di nuova progettazione che dovrebbe agevolarne il trasporto.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità

Secondo una voce molto recente, il debutto ufficiale delle nuove Beats Studio Pro dovrebbe essere programmato per il 19 luglio pv; su questo aspetto non emergono conferme, tuttavia si parla di un avvio delle spedizioni comunque prossimo. Un altro aspetto che potrebbe rendere le nuove cuffie di Beats preferibili rispetto alle AirPods Max è il prezzo: mentre queste ultime hanno un listino di 629 euro, le Studio Pro potrebbero arrivare sul mercato a 399,99 euro.

Potrebbe interessarti: Beats Studio Buds + ufficiali: anche Apple ha le sue cuffie trasparenti