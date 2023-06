L’estate è indubbiamente il periodo migliore per utilizzare la piscina, che sia interrata o meno. La pulizia però è uno degli aspetti negativi, a meno che non siate molto benestanti e abbiate qualcuno che se ne occupa in maniera regolare.

Esiste però un’alternativa più semplice, ideale per le piscine fino a 80 metri quadri, magari quelle grandi che mettete sul prato nei mesi più caldi e che poi ritirate a fine estate. La proposta arriva da TomTop, noto store online che spedisce in Italia senza costi aggiuntivi e con prezzi comprensivi di IVA (nessun dazio doganale quindi).

Il robot tuttofare

Si chiama Cordless Robotic Pool Cleaner W002 ed è un robottino, molto simile agli aspirapolvere robot che tengono pulite le nostre case. La principale differenza è che si tratta di un modello pensato per pulire il fondo delle piscine, che siano circolari, ovali, rettangolari o dalla forma irregolare, a patto che il punto più profondo non superi i due metri e mezzo.

Il motore da 35 watt permette di usare l’acqua aspirata come mezzo di prolusione, con una velocità che può raggiungere i 18 metri al minuto. Sulla parte inferiore del robot sono presenti due raschietti che grattano il fondo della piscina, consentendo l’aspirazione di foglie, sabbia e più in generale di tutto lo sporco che si forma sul fondo.

Quando la batteria si sta esaurendo, o quando è necessario svuotare il raccoglitore dello sporco, il robot si parcheggia a bordo piscina, pronto per essere recuperato e ricaricato. Le due maniglie sul lato superiore semplificano il recupero con un bastone, evitando quindi di dover entrare nella piscina e bagnarsi. Va detto che con una singola carica si ottengono circa 90 minuti di autonomia, più che sufficienti per pulire piscine di medie dimensioni.

Potete acquistare Cordless Robotic Pool Cleaner W002 su TomTop a 158,09 euro, prezzo che include IVA e spese di spedizione.

Informazione Pubblicitaria