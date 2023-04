In data odierna, 4 aprile 2023, è arrivato un importante annuncio da parte di PayPal: l’arcinota piattaforma di pagamento online arricchisce le soluzioni di pagamento offerte alle piccole imprese, andando ad introdurre ufficialmente il supporto ad Apple Pay.

PayPal ed Apple Pay: finalmente ci siamo

Con il roll out annunciato quest’oggi, dunque, Apple Pay entra nel novero delle opzioni di checkout rese disponibili da PayPal. Il piano per la creazione di questo importante sodalizio era stato illustrato nel dettaglio da PayPal lo scorso anno, nel contesto delle novità principali in programma per il 2023 (su tutte, la trasformazione degli iPhone in autentici POS grazie al supporto a Tap to Pay).

Come spiegato in data odierna, il supporto ad Apple Pay è in roll out a partire da oggi per le piccole imprese online. L’opzione per servirsene in fase di checkout è disponibile per le imprese che facciano uso della piattaforma “complete payments solution” di PayPal.

Nitin Prabhu, VP della sezione Merchant Experiences and Payment Solutions di PayPal, ha illustrato questa grande e attesa novità in questi termini:

«Il panorama della vendita al dettaglio è in costante evoluzione e le PMI hanno bisogno di avere accesso a una gamma di strumenti che le aiutino ad incrementare le vendite, a ridurre i costi e a proteggere se stesse e i propri clienti dal rischio di truffe. Con la nostra suite completa di soluzioni per i pagamenti, le piccole imprese possono accedere a tutti questi strumenti attraverso un’unica integrazione».

È bene precisare come, al momento del lancio, la possibilità di sfruttare Apple Pay tramite PayPal in fase di checkout sia disponibile soltanto per le transazioni singole; comunque, tale limitazione è destinata ad essere superata molto presto: PayPal ha fatto sapere di essere già al lavoro per estendere il supporto anche ai pagamenti ricorrenti.

