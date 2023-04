Zenbook S 13 OLED è l’ultimo portatile ad arrivare fra quelli di ASUS, un notebook che si presenta in versione 2023 con processori Intel Core di 13esima generazione, e il solito design super sottile che lo contraddistingueva già in precedenza: 1 cm di spessore e 1 kg di peso. È il portatile OLED da 13,3 più sottile al mondo, e lo Zenbook più ecologico di sempre, spiega ASUS. Ma scopriamone meglio i dettagli principali.

Caratteristiche e design di ASUS Zenbook S 13 OLED

Le dimensioni e il peso ridotti lo rendono uno dei portatili per antonomasia, un dispositivo che ciò nonostante integra componenti di tutto rispetto che lo rendono un buon notebook anche per lavorare. Da ASUS Zenbook S 13 OLED non ci si possono aspettare chissà quali prestazioni grafiche, ma i nuovi processori Intel Core di 13esima generazione sono una garanzia per molti utenti, corredati di scheda grafica integrata (non dedicata), fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD PCIe 4.0 x4 da 1 TB.

La batteria di ASUS Zenbook S 13 OLED è da 63 Wh e, sulla carta, promette fino a 14 ore di streaming video, mentre c’è il Wi-Fi 6E e ASUS WiFi Master premium ad assicurare ottime prestazioni in termini di connessione. A tal riguardo c’è da segnalare anche la presenza di due porte Thunderbolt 4 USB C che, oltre alla ricarica rapida, supportano monitor esterni 4K e trasferimenti dati fino a 40 Gbps; in più ci sono poi una porta USB 3.2 A, una HDMI 2.1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Lo schermo di questo nuovo notebook di ASUS è un OLED da 13,3 pollici, in formato 16:10 e con risoluzione 2,8 K, pannello che il produttore chiama ASUS Lumina OLED. Vanta le tecnologie proprietarie ASUS Splendid e ASUS OLED Care, la garanzia di un delta E inferiore a 1, il 100% della gamma cromatica DCI-P3 e tempi di risposta di 0,2 millisecondi. Presente anche una tecnologia che limita le emissioni di luce blu, pannello che è inoltre certificato TÜV Rheinland, Dolby Vision e VESA DisplayHDR True Black 500. Da segnalare anche il fatto che ASUS promette durante il periodo di garanzia la sostituzione gratuita dello schermo per qualsiasi problema di burn-in.

Per il resto, è presente inoltre una fotocamera IR Full HD con integrazione dell’intelligenza artificiale per gli effetti visivi e la tecnologia di cancellazione del rumore e supporto al riconoscimento biometrico tramite Windows Hello. È Harman Kardon che ha curato il sistema audio, con Dolby Atmos e un amplificatore smart che, grazie anche alla tecnologia proprietaria ASUS Audio Booster, promette un volume maggiore fino a oltre 5 volte rispetto ai precedenti modelli. È più grande anche il touchpad ASUS Ergo Sense, del 9,5% a tutto vantaggio di una navigazione più semplice, spiega il produttore.

Per quanto riguarda invece il design, ASUS Zenbook S 13 OLED dicevamo che pesa 1 kg e ha un profilo di 1 cm, valori raggiunti grazie alla lavorazione CNC di precisione, alla riduzione degli strati nei circuiti interni e con materiali appositi, fra le altre cose. Ciò nonostante è un portatile resistente (ha superato i test MIL-STD-810H), elegante e progettato con un occhio all’ambiente, usando cioè metalli e plastiche riciclate. Non a caso ASUS ha dichiarato che è lo Zenbook più ecologico mai realizzato.

Prezzi e disponibilità di ASUS Zenbook S 13 OLED

ASUS Zenbook S 13 OLED si presenta nei colori Basalt Gray e Ponder Blue, portatile che è stato annunciato oggi per il mercato italiano. Al momento il produttore non ha condiviso informazioni relative al prezzo e alla data di uscita, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

