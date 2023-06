Verbatim amplia la propria offerta di prodotti per lo storage e annuncia il debutto di due nuovi SSD rivolti al mondo consumer. Si tratta nel dettaglio di Verbatim Vi3000 e Verbatim Vi7000G, unità PCI-E con form-factor M2 che mirano a due diverse tipologie di utenza: il primo è rivolto a quegli utenti che cercano un upgrade per migliorare le prestazioni del sottosistema disco su computer desktop o notebook (magari datati), il secondo invece punta all’utente più esigente come può essere un PC gamer o un possessore di PlayStation 5.

Verbatim SSD Vi3000 e Vi7000G: vediamo le differenze tra i due modelli

Al pari del fratello maggiore, Verbatim Vi3000 sposa lo standard M.2 2280 mentre l’interfaccia utilizzata è la PCI-E 3.0, non proprio di ultima generazione quindi ma allo stesso tempo capace di garantire ottime prestazioni e reattività, in particolare se proveniamo da SSD SATA o, ancora meglio, da un vecchio hard disk rotativo. L’unità garantisce prestazioni in lettura/scrittura sequenziali sino a 3.300 MB/s, mentre se parliamo di operazioni casuali si arriva a un picco di 150.000/110.000 IOPS sul modello più veloce da 2TB; a proposito di capacità invece, Verbatim offre modelli che vanno da 256GB a 2TB e una resistenza in scrittura che può arrivare a 1.500TB.

L’azienda non ha fornito dettagli sul controller utilizzato mentre le NAND sono di tipo 3D, il tutto viene proposto senza dissipatore di calore, segno che questi SSD non dovrebbero scaldare molto; chiude il dato relativo all’affidabilità con un MTBF superiore a 1 milioni di ore.

Verbatim Vi7000G invece potrebbe essere la scelta ideale per chi cerca qualcosa di più performante, magari da abbinare a una build gaming o per aggiornare lo storage della propria console (PS5). In questo caso parliamo di un SSD nettamente più performante che, non solo sfrutta la più veloce PCI-E 4.0, ma offre inoltre particolari accorgimenti come una cache DRAM e dissipatore di serie per smaltire il calore.

In questo caso la scheda tecnica risulta decisamente più attraente, con prestazioni sequenziali nell’ordine dei 7.400 MB/s in lettura e 6.700 MB/s in scrittura per il modello da 2TB che, allo stesso tempo, garantisce sino a 1.000.000 di IOPS nelle letture casuali. Due i modelli disponibili, da 1TB o 2TB, il primo ovviamente con performance leggermente inferiori ma – come si evince dalle specifiche – comunque ottime. I modelli Verbatim Vi7000G PCI-E 4.0 mostrano una resistenza in scrittura inferiore ai modelli Vi3000 – circa la metà – mentre lato MTBF siamo sempre quota 1 milione di ore.

Disponibilità e prezzi

I nuovi SSD Verbatim sono disponibili su Amazon e i partner aziendali a partire 29,90 euro per la serie Vi3000, per arrivare invece ai 199 euro del modello più spinto Verbatim Vi7000G 2TB che ancora non siamo riusciti a reperire online; a seguire i prezzi di listino in dettaglio:

