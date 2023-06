TIM sta vivendo un periodo di rinnovamento delle proprie offerte e della propria immagine in generale che tenta di svecchiarsi eliminando alcuni retaggi del passato come le iconiche cabine telefoniche e la dismissione di TIMMUSIC, servizio che ha costituito una parte importante dell’ecosistema dell’operatore.

Ebbene, un altro retaggio del passato recente è rappresentato dalle connessioni ADSL che l’operatore italiano vuole lasciarsi alle spalle per accelerare il passaggio verso la connettività in fibra, più veloce e a minor impatto ambientale. A tal scopo, TIM ha annunciato il lancio dell’iniziativa “Rottamazione ADSL”, ecco i dettagli.

Come funziona il bonus rottamazione di TIM e come ottenerlo

Il programma avrà effetto a partire dall’11 giugno e, come accennato, vuole incentivare i clienti di linee in rame ADSL o RTG (Rete Telefonica Generale) ad abbracciare le connessioni in fibra fino a 10 Gigabit attivando le offerte “TIM WiFi Power All Inclusive” o “TIM WiFi Power Top“.

I clienti che sceglieranno di attivare le suddette riceveranno un bonus in bolletta di 120 euro, spalmato per 24 mesi (ovvero 5 euro al mese).

Per poterlo ottenere saranno necessari due prerequisiti:

L’utente deve provenire da una linea con connettività ADSL o RTG solo voce;

Il secondo è che scelga di rottamare il modem di sua proprietà (pertanto, non in comodato d’uso) in fase d’installazione della nuova linea consegnandolo direttamente al tecnico al fine di favorire lo smaltimento sostenibile dei dispositivi obsoleti nell’ottica di un’economica circolare, argomento più attuale che mai. In quel caso, verrà riconosciuto ugualmente l’incentivo.

In tal senso, sottolineiamo che la rottamazione del modem non è subordinata all’acquisto o comodato d’uso di un modem TIM bensì soltanto all’attivazione di una delle due offerte menzionate in precedenza. Dunque, anche gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento con connettività FTTC potranno scegliere di aderire alle offerte dedicate rottamando il proprio modem e ricevere il bonus.

Potrebbero interessarti anche: Come parlare con un operatore TIM e migliori offerte telefoniche