Con un comunicato ufficiale pubblicato sabato TIM ha ufficializzato l’addio al suo servizio di streaming musicale. TIMMUSIC chiuderà il prossimo primo luglio 2023, data che decreta la definitiva dismissione di una parte importante della storia dell’operatore e di molti suoi utenti, tuttavia ormai resa obsoleta da Spotify, Amazon Music, YouTube Music e altri servizi di streaming popolari.

Cosa sapere sulla chiusura di TIMMUSIC

TIM ha annunciato che dal 1° luglio non sarà più possibile accedere al servizio né attraverso le app per dispositivi mobili, né altrove, compresi il sito web, l’app TIMVISION Box o tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, che non risponderanno più alle richieste per questo servizio.

Non sono previste funzioni per l’esportazione, né per la conservazione delle playlist di TIMMUSIC; il cliente non dovrà fare nulla, fuorché eventualmente disinstallare l’app dal proprio smartphone o altro dispositivo, applicazione che verrà rimossa invece automaticamente dal TIMVISION Box tramite un prossimo aggiornamento software. TIM specifica inoltre che non sono previste modifiche per le offerte mobili che attualmente includono il servizio, le quali continueranno a essere fruibili senza variazioni di prezzo.

Ai clienti mobili l’operatore offre come “risarcimento” la possibilità di attivare gratuitamente l’offerta 100 Giga per 3 mesi, offerta che potrà essere attivata entro il 31 luglio 2023 cliccando sul link riportato nel messaggio informativo dedicato oppure chiamando il servizio clienti al 119 o direttamente in un negozio TIM. Questo bonus cesserà automaticamente al termine dei tre mesi dall’attivazione.

Chi ciò nonostante non intenda accettare queste modifiche, che rientrano nel campo delle variazioni contrattuali, ha diritto a recedere dal contratto o a passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione da sostenere. Ne dovrà dare comunicazione entro il 31 luglio 2023 seguendo queste modalità:

compilare direttamente on line il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”;

oppure scaricare, stampare e compilare lo stesso modulo e inviarlo all’indirizzo indicato nello stesso o tramite PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, allegando copia della documentazione richiesta;

oppure recarsi presso i negozi TIM (qui per trovarli: tim.it/negozi-tim);

o chiamare il 119.

Al posto del modulo suddetto è comunque possibile inviare in alternativa una comunicazione scritta di proprio pugno, che dovrà tuttavia contenere i medesimi dati e le informazioni necessarie per espletare la richiesta.

In ogni caso, l’operatore comunicherà ai suoi clienti la chiusura di TIMMUSIC del prossimo primo luglio tramite SMS inviati da oggi, 29 maggio, e con una nota informativa reperibile in “News e modifiche contrattuali” (già disponibile qui), pur mettendo a disposizione di tutti l’app MyTIM e il canale d’assistenza telefonica 119 con cui è possibile conoscere maggiori informazioni e fugare eventuali dubbi.

Forse ti sei perso: Come parlare con un operatore TIM e migliori offerte telefoniche