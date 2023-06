Nei mesi scorsi Microsoft ha lanciato una nuova versione del suo motore di ricerca Bing, basata sull’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI e, pertanto, simile per certi aspetti a ChatGPT.

All’epoca l’unico modo in cui i possessori di un PC potevano accedere al servizio Bing Chat era utilizzando il browser Web Edge ma alcuni giorni fa Mikhail Parakhin, capo della divisione Advertising and Web Services di Microsoft, ha dichiarato che a giugno l’azienda avrebbe iniziato a sperimentare il supporto ai browser di terze parti.

Bing Chat in arrivo anche sugli altri browser

Ebbene, a quanto pare la fase di test di questa nuova funzionalità è stata avviata e in Rete sono comparse le prime segnalazioni, accompagnate da screenshot, di Bing Chat in funzione sui due browser dei principali rivali di Microsoft, ossia Apple Safari e Google Chrome.

Mikhail Parakhin ha confermato che i test sono partiti e che la funzionalità sarà rilasciata in modo graduale per un quantitativo sempre maggiore di utenti ma non ha fornito dettagli su quali browser Web oltre Edge saranno in grado di supportare Bing Chat.

La decisione di Microsoft di aggiungere altri browser per Bing Chat dovrebbe dare a tale servizio un pubblico molto più vasto, in quanto secondo l’ultimo report di StatCounter Edge è il terzo browser più utilizzato (con un market share del 9,91%), alle spalle di Apple Safari (con un market share del 12,79%) e di Google Chrome (ampiamente al comando con un market share del 66,02%).

Probabilmente il team di Microsoft continuerà a mantenere basso il numero di utenti che possono accedere a Bing Chat con Google Chrome ed Apple Safari per un po’ di tempo, in modo da poter compiere vari test prima implementare il supporto per un pubblico molto più ampio. In sostanza, ci sarà da avere ancora un bel po’ di pazienza.