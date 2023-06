Amazon ha deciso di accettare di pagare una multa di 30 milioni di dollari alla Federal Trade Commission (FTC) per porre fine alle procedure relative alle violazioni della privacy di cui il colosso dell’e-commerce è stato accusato con riferimento ad Amazon Alexa e Ring.

Gli accordi sono stati presi dopo che l’ente ha avviato delle cause legali separate contro il campanello Ring e l’assistente vocale Alexa sulla base di presunte violazioni dell’FTC Act e del Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Amazon paga una multa per evitare problemi

Nella causa relativa a Ring Amazon è stata accusata della violazione di una sezione dell’FTC Act che proibisce pratiche commerciali ingannevoli e, in esecuzione dell’accordo raggiunto, il colosso statunitense pagherà 5,8 milioni di dollari e dovrà eliminare tutti i video dei clienti e i volti raccolti prima del 2018.

Nella causa relativa ad Alexa, invece, l’azienda è stata accusata di avere conservato illegalmente le informazioni di migliaia di bambini attraverso i loro profili con l’assistente vocale, violando così il Children’s Online Privacy Protection Act. Per porre fine a questa controversia il colosso dell’e-commerce ha accettato di pagare 25 milioni di dollari.

Amazon, inoltre, eliminerà gli account dei bambini inattivi, determinate registrazioni vocali e informazioni di geolocalizzazione e non potrà utilizzare queste informazioni per addestrare i suoi algoritmi.

La Federal Trade Commission ha spiegato che i modelli di linguaggio dei bambini sono preziosi per aziende come Amazon, in quanto differiscono da quelli degli adulti, fornendo dati cruciali per migliorare gli algoritmi di riconoscimento vocale.

Un portavoce del colosso statunitense ha precisato che l’azienda è convinta di essersi mossa nei limiti consentiti dalla normativa vigente e, pur non essendo d’accordo con quanto sostenuto dalla Federal Trade Commission, ha preferito pagare le multe per potersi lasciare alle spalle le due controversie.

