Il team di sviluppo WhatsApp sembra non fermarsi mai nell’opera di arricchimento dell’esperienza utente della popolare piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta; nelle ultime settimane abbiamo assistito all’introduzione di una miriade di novità come i “canali“, un sistema più semplice di risposta tramite le reazioni e il tanto atteso blocco delle chat tramite impronta digitale su Android. Ebbene, oggi analizziamo un recente aggiornamento di WhatsApp Beta che introduce uno strumento di creazione degli adesivi integrato all’interno dell’applicazione. Scopriamone i dettagli.

Le novità della versione 23.10.0.74 di WhatsApp Beta per iOS

L’aggiornamento in questione si tratta della versione 23.10.0.74 – 2.23.10.74 nelle impostazioni dell’app mentre la build TestFlight è la 23.10.0 (476132005) – e, come anticipato, introduce la creazione di adesivi direttamente all’interno dell’app consentendo di tramutare qualsiasi immagine presente nella galleria del dispositivo in uno sticker da poter utilizzare nelle proprie conversazioni.

Gli adesivi rappresentano indubbiamente uno dei modi di comunicare più gettonati tra gli utenti della piattaforma di messaggistica; valida alternativa alle emoji spesso dotati di una potenza comunicativa che queste ultime non possono offrire. La proliferazione di applicazioni di terze parti volte alla loro creazione nonché la diffusione di adesivi di ogni tipo e forma sul web ne sono una dimostrazione. È per questo motivo che, molto probabilmente, uno strumento proprietario di creazione di adesivi avrebbe dovuto esserci fin dagli albori del servizio.

Come si può notare dalla schermata in alto, è stata introdotta l’opzione “Nuovo adesivo” al menu di aggiunta di un contenuto multimediale richiamabile tramite il tasto “+”; in seguito verrà richiesto di selezionare un’immagine dalla propria libreria da tramutare in adesivo attraverso una serie di strumenti di modifica e personalizzazione dello stesso tra cui la rimozione dello sfondo.

Il creatore di adesivi di WhatsApp, infatti, utilizza le API di iOS 16 e, in particolare, la funzione di rimozione del soggetto introdotta da Apple la quale si occupa di estrapolare un soggetto da un’immagine tramutandolo in un adesivo privo di sfondo.

Lo strumento di creazione di adesivi di WhatsApp è attualmente in fase di sviluppo e sta gradualmente raggiungendo i tester, è lecito attendersi maggiori dettagli in merito nelle prossime settimane con l’avvicinarsi del rilascio sulla versione stabile dell’app.

Come scaricare le ultime versioni dell’app per iOS

Come ormai noto ai più, il programma beta di WhatsApp per iOS, tramite TestFlight di Apple, purtroppo è al completo da tempo, dunque, per poter godere di questa e delle future novità sarà necessario attendere l’aggiornamento alla suddetta versione.

Qualora voleste, invece, scaricare la versione più recente di WhatsApp potrete farlo tramite questo link con il quale verrete reindirizzati alla pagina dedicata sull’App Store.

Potrebbe interessarti anche: Il nuovo chip AI di Meta rivoluzionerà il metaverso