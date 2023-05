Apple solitamente introduce la nuova gamma di iPhone a settembre o poco dopo, ma quest’anno alcuni modelli di iPhone 15 potrebbero subire dei ritardi.

Il colosso di Cupertino potrebbe dover affrontare ritardi di produzione per iPhone 15 e iPhone 15 Plus a causa del sensore da 48 megapixel.

Secondo una nota dell’analista Jeff Pu di Haitong International Securities, iPhone 15 e iPhone 15 Plus utilizzerebbero un sensore impilato da 48 MP per una delle fotocamere posteriori, in modo che possano catturare più luce per ottenere una migliore qualità dell’immagine.

Ora Pu afferma che il sensore starebbe affrontando problemi di resa che potrebbero comportare ritardi nella produzione dei due modelli non Pro di iPhone.

Tuttavia l’analista crede che iPhone 15 e iPhone 15 Plus siano ancora in programmati per essere lanciati a settembre e assicura che continuerà a monitorare la situazione.

Pu ha menzionato anche la presenza della porta USB-C su tutti i prossimi modelli di iPhone e che le capacità rimarranno le stesse della generazione precedente, inoltre ha aggiunto che i modelli non Pro utilizzeranno il chip A16, mentre i modelli Pro adotteranno l’A17.

Il mese scorso l’analista ha dichiarato che i pulsanti a stato solido sono previsti sugli iPhone, ma non per quelli in arrivo quest’anno.

In copertina: iPhone 14 Pro

