F1 23, il nuovo videogioco ufficiale di Formula 1 targato Codemasters, è ufficiale e verrà aggiornato alla stagione in corso per quanto riguarda circuiti, piloti e livree e con l’introduzione del Gran Premio di Las Vegas e Losail International Circuit in Qatar.

Testimonial di questa edizione è il due volte campione del mondo Max Verstappen che appare sulla copertina del gioco e porta il logo EA SPORTS sul casco.

F1 23 vedrà il ritorno della modalità Braking Point che ha come protagonisti il giovane pilota emergente Aiden Jackson e il suo antagonista Devon Butler, ora compagni nella neonata scuderia Konnersport Racing Team che sfida gli attuali team e piloti di F1 del mondo reale.

Electronic Arts e Codemasters affermano che la gestione di F1 23 è stata migliorata rispetto alla scorsa stagione, consentendo un comportamento più prevedibile, mentre la nuova fisica di gioco offre alle monoposto una migliore trazione in frenata, accelerazione e curva.

Inoltre, il feedback del team di F1 ha consentito di ottenere un maggiore equilibrio tra aerodinamica e aderenza dei pneumatici che si traduce in una sensazione più realistica.

Anche il controllo dell’acceleratore è più autentico e la tecnologia Precision Drive garantirà ai giocatori un migliore controllo tramite controller soprattutto nei momenti cruciali della gara.

Ascoltando il feedback della community, in F1 23 debutta la distanza di gara del 35% come via di mezzo tra le opzioni di gara breve e lunga, inoltre sono state introdotte le bandiere rosse che aggiungono un nuovo elemento strategico al gioco.

Questa edizione include anche tre circuiti storici: Paul Ricard (Francia), Shanghai (Cina) e Portimão (Portogallo), che saranno tutti e tre disponibili al lancio.

Altra novità riguarda l’introduzione dell’hub F1 World che riunisce diverse modalità di gioco, tra cui Prova a tempo e Gran Premio, offrendo un nuovo ed entusiasmante modo di giocare e contenuti ispirati al calendario reale.

Un nuovo sistema di progressione permette ai giocatori di salire di livello completando le sfide per sbloccare potenziamenti per le auto, nuove livree, tute e caschi, inoltre un nuovo sistema di valutazione della sicurezza collega il gioco online e offline per incoraggiare i giocatori a gareggiare in modo pulito.

F1 23 uscirà il 16 giugno per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam.

