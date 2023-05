Da domani gli eventi live su DAZN si potranno guardare in compagnia fino a un massimo di quattro persone anche in Italia.

Dopo la Spagna, la modalità Watch Party approda anche nel Bel Paese e permetterà di guardare eventi live insieme ad amici e familiari, ognuno da casa propria, e su alcuni dispositivi sarà possibile partecipare anche tramite video e foto, inoltre sarà disponibile una chat di gruppo alla quale si potrà probabilmente accedere anche da smartphone.

Quando inizierà l’evento in diretta, nella parte inferiore della schermata comparirà un apposito pulsante per attivare la modalità Watch Party che mostrerà in basso i riquadri per la persona che ha avviato il party e per gli altri tre partecipanti.

Per aggiungere un partecipante basterà selezionare “Aggiungi amico” su uno dei riquadri vuoti, copiare il link e inviarlo all’amico.

Si potranno anche regolare le impostazioni per la fotocamera e per l’audio e scegliere il nome da mostrare nella stanza virtuale.

Lo streaming avverrà in modalità sincronizzata, in modo che ogni partecipante possa vederlo in contemporanea per evitare spoiler.

Si parte con Zona Serie BKT. Disponibile ufficialmente da questo weekend, la nuova funzionalità permetterà ai tifosi di partecipare a sondaggi, commentare le azioni di gioco in chat, supportare virtualmente la propria squadra attraverso emoticon, sticker e GIF.

