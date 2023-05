Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati.

Nelle scorse ore questo lavoro ha portato al rilascio di una nuova versione stabile dell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS: stiamo parlando della versione 23.8.78.

Le novità della versione 23.8.78. di WhatsApp per iOS

Alla fine di marzo è emerso che tra le novità in fase di sviluppo ve ne era anche una volta a migliorare i sondaggi attraverso la limitazione delle scelte disponibili per gli utenti a cui vengono proposti.

Ebbene, con la versione 23.8.78 tale funzionalità è ora disponibile per tutti gli utenti:

Sebbene nel changelog ufficiale tale novità non sia citata, con la versione 23.8.78 è ora possibile disabilitare la funzione per consentire agli utenti di scegliere risposte diverse all’interno dei sondaggi e ciò rende questo strumento molto più utile in tutti quei casi in cui si desidera evitare di avere risposte “confusionarie”.

La funzionalità in questione potrebbe richiedere ancora qualche settimana per risultare effettivamente diponibile per tutti gli utenti a livello globale e chi non dovesse già averla non potrà fare altro che avere ancora un po’ di pazienza.

Ricordiamo che tra le ultime novità scoperte vi è anche quella relativa ad un sistema di trascrizione dei messaggi vocali, soluzione che probabilmente sarà apprezzata da tanti utenti.

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo oramai da tanto tempo.

La versione stabile più recente dell’app di messaggistica, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

