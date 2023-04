Continuiamo a seguire con interesse il grande lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 23.9.0.70.

Le novità della versione 23.9.0.70 di WhatsApp Beta per iOS

Un paio di mesi fa è emerso che tra le funzionalità in fase di sviluppo vi era anche quella relativa ad un sistema di trascrizione dei messaggi vocali e con questa release dell’applicazione è stata messa a disposizione di alcuni utenti beta.

Si tratta di una soluzione che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti di visualizzare il contenuto di un messaggio vocale in situazioni in cui non possono ascoltarlo, beneficiando così di maggiore flessibilità e accessibilità.

Così come viene mostrato da questa immagine, la trascrizione viene aggiunta al fumetto del messaggio, facilitando la lettura da parte degli utenti.

La funzionalità, che richiede iOS 16 (in quanto sfrutta le ultime API), viene abilitata dal servizio per impostazione predefinita ma chi lo desidera può disattivarla andando nel menu delle Impostazioni di WhatsApp, entrando nella sezione Chat e cercando Trascrizioni dei messaggi vocali.

Il sistema di trascrizione può contare sulla protezione garantita dalla crittografia end-to-end (ciò in quanto la procedura viene eseguita localmente sul dispositivo, senza la necessità di trasferire il messaggio a server esterni) e migliora notevolmente anche la funzionalità di ricerca: il contenuto delle note vocali, una volta trascritto, viene indicizzato come testo e ciò, pertanto, consentirà di cercare anche delle informazioni determinate contenute in lunghe note vocali.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo ormai da parecchio tempo.

La versione stabile più recente dell’app di messaggistica, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp