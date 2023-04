Verso la fine del mese scorso Google aveva annunciato l’arrivo di un aggiornamento per Google Foto sui Chromebook, lo scopo era quello di introdurre una serie di strumenti di editing video per gli utenti ChromeOS; l’aggiornamento è ora arrivato su tutti i Chromebook e, sebbene non consenta di usufruire di tutte le potenzialità dei software di editing professionali, rappresenta comunque una valida alternativa per coloro che non hanno grandi pretese.

Ecco come utilizzare filmati e immagini per creare video sui Chromebook grazie a Google Foto

Google ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento menzionato in apertura attraverso un post sul blog ufficiale, insieme ad una serie di suggerimenti su come utilizzare le nuove funzioni. Il nuovo editor video integrato in Google Foto ha lo scopo di semplificare quanto più possibile la creazione di un filmato, utilizzando immagini e video presenti sul Chromebook dell’utente.

Al fine dunque di semplificare il compito degli utenti, magari non avvezzi alle pratiche di editing video, l’applicazione mette a disposizione una serie di temi fra cui scegliere, in seguito sarà sufficiente selezionare le fotografie o i video che vogliamo utilizzare e il software provvederà in automatico a creare un filmato per noi; l’applicazione si premura altresì di evidenziare in modo intelligente le parti più significative dei video più lunghi.

Gli utenti utilizzatori di un Chromebook hanno comunque la possibilità di operare un controllo maggiore sull’intero processo, selezionando per esempio clip e immagini utilizzando la funzione di ricerca in Foto; qualora non foste soliti utilizzare Google Foto sul Chromebook e non aveste dunque alcuna fotografia sincronizzata con il vostro account, sappiate che l’applicazione prevede anche la possibilità di utilizzare qualsiasi file idoneo archiviato in locale sul laptop, effettuando la ricerca con l’applicazione File.

Sempre con l’intento di consentire agli utenti di apportare ulteriori modifiche, Google Foto permette di modificare ulteriormente immagini o videoclip, dando la possibilità di tagliare i video a lunghezze inferiori, aggiungere filtri per un aspetto unico, regolare la luminosità, le luci, i punti bianchi, il contrasto e altro ancora. Il nuovo editor integrato inoltre offre una libreria musicale integrata che mette a disposizione diverse musiche in base al tema scelto dall’utente, dando contestualmente la possibilità di inserire file audio con musica personalizzata.

Tutte le novità sopra esposte giungono sui Chromebook grazie all’ultimo aggiornamento di Google Foto, attualmente in distribuzione per tutti gli utenti; per testare con mano tutte le novità non vi resta che provvedere a scaricare l’ultimo update disponibile direttamente dal Play Store.

