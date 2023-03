Google Foto è senza dubbio uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View e in seguito ad un nuovo aggiornamento lo sarà ancora di più tra i possessori di un Chromebook.

Attraverso un post pubblicato sul sito di supporto ufficiale, infatti, il team di Google ha annunciato di avere avviato il rilascio di nuove funzionalità dedicate all’editing dei video per l’app Google Foto destinata ai Chromebook.

Ecco le novità di Google Foto sui Chromebook

Google Foto si integra con le app Galleria e File del Chromebook, in modo tale che gli utenti possano usare senza problemi immagini e video dal proprio Chromebook e modificarli in Google Foto.

I nuovi strumenti di creazione dei video permettono agli utenti di creare un proprio filmato da zero o partendo da una serie di temi suggeriti, il tutto con grande semplicità: per creare un video, infatti, è sufficiente cercare “film” nel programma di avvio del Chromebook e trovare il collegamento per l’app Google Foto.

Per quanto riguarda i temi suggeriti, si tratta di una funzionalità molto comoda, in quanto grazie ad essa è possibile realizzare filmati di alta qualità con pochi tocchi: è sufficiente selezionare il tema e le persone (o anche gli animali domestici) che si desiderano includere e Google Foto userà questi contenuti per creare un filmato personalizzato.

Ma il sistema ideato dal colosso di Mountain View è anche in grado di selezionare in modo intelligente i momenti più significativi dai video più lunghi e, per coloro a cui piace un maggiore controllo creativo, le funzionalità di ricerca di Google Foto semplificano la selezione, consentendo quindi di organizzare foto e clip nell’ordine desiderato.

I possessori di un Chromebook possono scaricare l’app di Google Foto dal Play Store gratuitamente seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: i migliori Chromebook di questo mese