Alcuni utenti su Reddit hanno scoperto un bug in Microsoft Edge che mette a rischio la privacy degli utenti, inviando per errore al sito di Bing API qualunque URL dei siti web visitati. L’azienda è già al lavoro per indagare sulla questione, che sembra essere dipesa da una funzionalità del browser che è stata introdotta di recente.

Stando alle segnalazioni degli utenti su Reddit, per quasi ogni pagina visitata Microsoft Edge invia una richiesta a bingapis.com con l’intero URL del sito: secondo uno sviluppatore di EarTrumpet questo bug dipende da una funzionalità introdotta recentemente nel browser che permette di tenere traccia dei contenuti postati dai propri creatori preferiti.

Come proteggersi da questo bug di Microsoft Edge

Questa funzione, abilitata in Microsoft Edge per impostazioni predefinita, consente di seguire i propri creatori di contenuti preferiti su YouTube e altre piattaforme di condivisione. In teoria dovrebbe attivarsi automaticamente quando si accede a determinati domini, come YouTube appunto, per segnalare nuovi contenuti di interesse, ma per errore sembra che qualunque indirizzo web venga condiviso con Bing.

Ovviamente il tutto ha enormi implicazioni per la privacy degli utenti, poiché gli URL dei siti web visitati possono essere utilizzati per analizzare il comportamento degli utenti e creare profili di navigazione. Microsoft possiede un filtro principale per questa funzione, che include alcuni domini che non dovrebbero essere condivisi con Bing, ma sembra che non funzioni correttamente condividendo quasi ogni pagina con il motore di ricerca.

Il colosso americano è già a conoscenza delle segnalazioni e ha dichiarato di stare investigando sul problema per rilasciare al più presto un fix. Fino a quando Microsoft non completerà la sua indagine e probabilmente risolverà questo problema, consigliamo di disattivare questa funzione dalle impostazioni di Edge.

Per farlo basta dirigersi su Impostazioni – Privacy, Ricerca e Servizi e disattivate l’opzione Mostra suggerimenti per seguire i creatori in Microsoft Edge che troverete in basso nella sezione Servizi.