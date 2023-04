Nonostante negli ultimi tempi ci siano state indiscrezioni discordanti, stando alle ultime voci sembra che Apple presenterà il proprio visore AR/VR in occasione dell’evento WWDC 2023 fissato per il mese di giugno; torniamo quindi a parlare del dispositivo in questione visto che, nell’ultima edizione della newsletter Power On, Mark Gurman ha rilasciato ulteriori dettagli, nello specifico riguardo il pacco batteria del visore e le porte presenti su esso.

Il visore di Apple avrà un attacco magnetico per il pacco batteria e una USB-C per il trasferimento dati

Stando a quanto riportato, il futuro visore di Apple sarà dotato di due porte: una USB-C dedicata al trasferimento dati e un attacco proprietario magnetico per il pacco batteria.

Il pacco batteria esterno, simile per forma e dimensioni a quello MagSafe, servirà per il funzionamento del visore e dovrebbe essere in grado di consentire un utilizzo di circa due ore. La decisione dell’azienda di affidarsi ad una batteria esterna dovrebbe ridurre il peso complessivo del dispositivo, rendendolo più comodo per l’utilizzatore, nonostante il cavo necessario a collegare visore e batteria.

Il pacco batteria e il cavo dovrebbero inoltre essere realizzati in un pezzo unico e quindi non separabili, il cavo dovrebbe avere una punta arrotondata grazie alla quale collegarlo al visore tramite un’apposita porta magnetica, per far sì che il cavo non si stacchi durante l’utilizzo l’azienda avrebbe realizzato un sistema di collegamento che necessita di un movimento rotatorio durante l’inserimento.

Per il resto non sembrano esserci novità al momento, rimangono le informazioni che già avevamo circa l’utilizzo di materiali premium per la costruzione del visore (tra cui vetro e fibra di carbonio), la presenza di due display con risoluzione 4K (uno per ogni occhio) e circa una dozzina tra sensori e fotocamere necessari per il funzionamento.

Apple Reality Pro, questo il nome presumibilmente scelto dall’azienda per commercializzare il dispositivo, dovrebbe avere un prezzo di vendita che si aggira intorno ai 3.000 dollari, ma Apple sarebbe già al lavoro su una versione più economica da lanciare in futuro; non ci resta che attendere giugno per scoprire di più.

Potrebbe interessarti anche: Il visore AR e VR di Apple avrà tutte le app di iPad (rumor)