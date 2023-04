Annunciato per i dispositivi mobili circa un anno fa, Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo è un gioco di ruolo strategico ambientato nel mondo creato da J.R.R. Tolkien e caratterizzato da una storia inedita. Durante il fine settimana è stata annunciata la data di lancio del gioco per i dispositivi Android e iOS.

Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo verrà lanciato a maggio per Android e iOS

Durante il fine settimana EA Mobile e Capital Games hanno confermato che il gioco verrà lanciato per iOS e Android il 10 maggio.

Con l’occasione gli sviluppatori hanno rilasciato anche un nuovo trailer che mostra scene di gioco per la prima volta da quando il franchise è stato rivelato.

Fondamentalmente, The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth è un gioco di strategia a turni con diverse modalità di gioco, in particolare storia e PvP, e punterà a coinvolgere sia i fan della saga che i nuovi giocatori.

Per i dispositivi Apple i requisiti minimi per poter giocare a Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo sono iOS 13 e iPhone 6S, mentre per i dispositivi Android basterà una CPU ARM quad-core da 1,6 GHz, 2 GB di RAM e sistema operativo Android 5.0. Il gioco sarà disponibile a livello globale gratuitamente tramite App Store e Google Play Store.

