Per tutti gli appassionati, lo store Razer è un importante punto di riferimento per poter accedere a tanti prodotti dedicati al gaming realizzati dall’iconico brand, a partire dagli ottimi notebook della gamma Razer Blade con schede video NVIDIA. In questo momento, lo store di Razer propone varie offerte molto interessanti da sfruttare per accedere ad uno dei prodotti del brand a prezzo scontato. Vediamo i dettagli completi della promozione:

Tanti sconti sullo store Razer: fino a 800 euro in meno per i notebook da gaming

Lo store di Razer propone un gran numero di offerte da sfruttare in questo momento. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono svariate promozione su cui puntare per acquistare uno dei prodotti del brand a prezzo ridotto. Naturalmente, il focus principale è sulla gamma di notebook da gaming con vari Razer Blade in sconto.

In questo momento, infatti, è possibile acquistare i Razer Blade 14, 15, e 17 con sconti fino a 800 euro (lo sconto effettivo varia in base al modello). La promozione, valida fino al prossimo 19 di aprile, riguarda la gamma di notebook da gaming con GPU NVIDIA RTX Serie 30. Si tratta, quindi, di prodotti di “fine serie” in grado, in ogni caso, di offrire prestazioni ottime.

È possibile scegliere tra modelli con RTX 3060, RTX 3070 Ti e 3080 Ti che vengono abbinati a processori Intel Core i7 e i9 di 12° generazione oppure al processore Ryzen 9 di 6900HX. Con le offerte in corso, la gamma Razer Blade parte da 1.999 euro. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto:

>>Scopri i Razer Blade in offerta sullo store ufficiale <<

Da segnalare, inoltre, la disponibilità, da questa settimana, del nuovo Razer Basilisk V3 X Hyperspeed. Il nuovo mouse wireless da gaming di Razer con 9 tasti personalizzabili, illuminazione RGB e fino a 285 ore di autonomia è disponibile all’acquisto con un prezzo di 79,99 euro. Per acquistare il mouse è possibile fare riferimento direttamente alla pagina dedicata al dispositivo:

Tra le offerte del mese di aprile (valide fino al prossimo 30 aprile) del Razer store troviamo:

con il codice MORESPACE è possibile ottenere un Razer Thumb Drive in omaggio per ordini di importo superiore a 109 euro

è possibile ottenere un per ordini di importo superiore a 109 euro con il codice HOLDSTAND è possibile ottenere un Razer Hadphone Stand in omaggio in caso di acquisto di un laptop Razer

Per tutte le offerte è possibile fare riferimento alla home page dello store Razer.

