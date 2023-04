Abbiamo visto giusto qualche giorno fa l’annuncio ufficiale da parte di Apple dell’evento WWDC2023 durante il quale, oltre a diverse altre cose, dovrebbe essere svelata la nuova versione del sistema operativo dedicato agli smartwatch del brand, watchOS 10.

Il design di watchOS non è cambiato molto negli ultimi anni, limitandosi perlopiù all’aggiunta di qualche funzionalità e qualche watchface; presto però la situazione potrebbe cambiare, stando infatti a quanto dichiarato da Mark Gurman nella sua newsletter Power On, sembra che la società abbia intenzione di apportare alcuni cambiamenti.

L’interfaccia utente di Apple Watch riceverà “cambiamenti notevoli” grazie a watchOS 10

L’annuale conferenza di Apple avrà luogo a partire dal 5 giugno e durerà fino al giorno 9 dello stesso mese, sono attese diverse novità in occasione dell’evento, oltre agli annunci per quel che riguarda l’hardware (dove il dispositivo più atteso è sicuramente il nuovo visore per la realtà mista del brand, anche se non è sicuro che venga presentato) ci saranno anche tutte le nuove versioni dei vari sistemi operativi della mela: la community di appassionati potrà infatti vedere quali cambiamenti ha apportato l’azienda con iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 e watchOS 10.

Già nel mese di ottobre dello scorso anno, era trapelata in rete qualche ipotesi sulle presunte novità che saranno introdotte con la nuova versione del sistema operativo degli Apple Watch e ora, grazie al solitamente ben informato Gurman, abbiamo qualche conferma in merito:

Credo che il nuovo watchOS dovrebbe essere un aggiornamento abbastanza esteso, con notevoli modifiche all’interfaccia utente, a differenza di iOS 17. È importante che watchOS abbia un grande anno dato che gli aggiornamenti hardware di Apple Watch saranno tutt’altro che importanti.

Gurman fa notare come sia auspicabile che l’azienda introduca una ventata di aria fresca nel sistema operativo in questione, non solo perché abbia beneficiato di pochi cambiamenti negli ultimi anni, ma anche e soprattutto perché dal punto di vista hardware gli smartwatch della mela non introdurranno particolari novità, per quelle bisognerà presumibilmente attendere il prossimo anno.

Manca ancora un po’ di tempo a giugno, ci sarà sicuramente modo di veder trapelare diverse indiscrezioni sulle future novità che verranno implementate in watchOS 10, non mancheremo di tenervi informati.

Potrebbe interessarti anche: Il monitoraggio della glicemia su Apple Watch si farà attendere