Durano tanto secondo un rapporto pubblicato qualche giorno fa da Recurrent. Per rispondere a quella e ad altre domande quest’azienda statunitense ha considerato un parco di automobili abbastanza ampio, 15.000 auto elettriche di cui ne ha analizzato varie cose nel corso degli anni: in particolare il degrado delle batterie e la percentuale di sostituzione a causa di guasti e altri motivi. I risultati sono molto positivi, ma è necessario considerare diversi aspetti.

Alcune risposte sulla durata delle batterie delle auto elettriche

Non c’è ancora una risposta precisa perché la tecnologia delle batterie delle auto elettriche è ancora relativamente giovane e in continua evoluzione. Oltre al fatto che quello che valeva ieri potrebbe non essere vero oggi, c’è il problema del tempo: sono prodotti in circolazione da pochi anni, la maggior parte da meno di sei, troppo poco per poter dire qualcosa con certezza.

Ma alla luce dei divieti europei alla vendita di veicoli dotati di motori termici (e-fuel a parte) dal 2035, può essere utile cominciare a parlarne. Per questo, è interessante dare un’occhiata alla ricerca pubblicata lunedì scorso da Recurrent, un’azienda che vende automobili elettriche usate e che per l’analisi ha utilizzato suoi strumenti di diagnosi, per inciso.

Per rispondere alla domanda in questione, cioè quanto durano le batterie delle auto elettriche, la ricerca ha preso in considerazione circa 15.000 automobili elettriche di varie marche e annate, parte della community di utenti statunitensi di Recurrent su cui si basa la ricerca.

Secondo i produttori le batterie delle automobili dovrebbero durare fra i 15 e i 20 anni, sottolinea l’azienda, nonostante le analisi facciano pensare a una vita più lunga di quanto si immaginasse in precedenza. Per loro natura le batterie agli ioni di litio sono soggette a degrado anche se non utilizzate, già dal momento in cui vengono prodotte. Ma a differenza di quelle utilizzate negli smartphone, sono più sofisticate perché progettate per durare maggiormente. Secondo un gruppo di studio di scienziati di Recurrent il degrado delle batterie dei veicoli elettrici non è lineare, ma presenta un calo iniziale che poi va via via stabilizzandosi per lunghi periodi di tempo.

I dati dello studio sulle batterie delle auto elettriche

I grafici che seguono mostrano il numero di sostituzioni di batterie segnalati dai proprietari che hanno fatto parte dello studio in questione: delle 15.000 auto analizzate sono l’1,5% hanno subito sostituzioni del pacco batterie, una percentuale molto bassa. Il primo schema è basato sui modelli di automobili, il secondo sui diversi anni di produzione.

Le “anomalie” che saltano subito all’occhio guardando anche il grafico che segue sono legate a due richiami ufficiali: quello del 2017 delle Chevrolet Bolt e l’altro relativo alle Hyundai Kona EV, soprattutto quelle del 2019, ma anche alcuni modelli dell’anno successivo. Ma eccezioni a parte, stupisce vedere che le percentuali di sostituzione delle batterie siano molto basse anche per automobili con oltre 10 anni di vita (sotto l’8% quelle del 2011, e addirittura meno del 4% quelle dell’anno dopo).

Quasi tutte le batterie che abbiamo prodotto sono ancora nelle auto, e noi vendiamo auto elettriche da 12 anni ha detto il direttore marketing UK di Nissan Nic Thomas a Forbes, riferendosi a una delle prime automobili a batteria prodotte, la Nissan Leaf. Ma già alcuni anni fa lo anticipava l’amministratore delegato di Renault-Nissan Energy Services Francisco Carranza, il quale ipotizzava che le batterie delle auto elettriche potrebbero durare anche 22 anni.

Interessante anche il degrado distribuito nel tempo relativo a un altro modello iconico del settore come la Tesla Model S. Il grafico che segue evidenzia come il decadimento delle prestazioni cambi molto a seconda delle versioni (70, 85 e 100 kWh), dove il pacco batteria più grande evidenzia un calo notevole in termini di autonomia stimata, da circa 400 miglia iniziali a poco più di 300 avvicinandosi alla soglia dei centomila chilometri percorsi. Le altre due varianti di Tesla Model S con motori da 70 e 85 kWh sottolineano vicevers aun degrado decisamente più lineare e soprattutto minore.

Comunque, alla luce dei risultati (1,5% di sostituzioni delle batterie su un parco di circa 15.000 automobili) la situazione delineata è ovviamente positiva, nonostante le premesse sulle modalità ascientifiche dello studio, sulle ovvie differenze che ci sono fra le diverse auto e quindi sulla difficoltà di rendere oggettivi dati legati a tecnologie relativamente nuove e in continuo mutamento.

Per maggiori dettagli, qui trovate il link alla ricerca in questione di Recurrent; per qualcosa di più solido che ci spieghi meglio quanto durano le batterie delle auto elettriche, bisognerà aspettare ancora qualche anno.

In copertina la nuova Volkswagen ID.3 restyling

