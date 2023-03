Lenovo Yoga Pro 9i, Yoga Pro7i e 7, Yoga 7i e 7, Yoga Slim 7 e Yoga Slim 6 sono i membri di una famiglia di nuovi portatili presentati oggi. Si parte da sotto i mille euro per arrivare ben oltre i 2.000 per i notebook più dotati (ci sono perfino display mini-LED), tutti quanti disponibili in Italia nel corso delle prossime settimane. Intanto, scopriamone insieme le principali caratteristiche, le novità e i prezzi.

Caratteristiche tecniche dei nuovi Lenovo Yoga

Lenovo Yoga Pro 9i

Alla base di questi nuovi notebook di Lenovo c’è la volontà di proporre prodotti che siano sia prestazionali che portatili. Al vertice Lenovo Yoga Pro 9i, un notebook disponibile sia in versione compatta con schermo da 14,5″ che standard da 16″. Si tratta del prodotto più potente, disponibile nel formato tradizionale (cioè non è un convertibile), la cui novità principale sta nei display: dei mini-LED PureSight Pro da ben 1200 nit di luminosità di picco e con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, sRGB e Adobe RGB. In alternativa ci sono dei “più comuni” ed economici IPS.

Sotto il cofano ci sono i nuovi chipset Intel Core di 13esima generazione e le nuove GPU di NVIDIA GeForce RTX serie 40 (RTX 4070) e il supporto alla versione aggiornata di Lenovo X Power, un insieme di funzioni che promettono all’utente un’esperienza di utilizzo migliore, soprattutto nei lavori più gravosi per le risorse del computer.

Rispetto alla precedente generazione, su Lenovo Yoga Pro 9i ci sono inoltre miglioramenti significativi nella gestione dell’efficienza termica: il produttore promette un +62,5% per Lenovo Pro 9i da 16 pollici e un incremento dell’efficacia di oltre il 25% per il modello da 14,5″.

Per il resto, c’è da segnalare la presenza di una webcam da 5 megapixel, di quattro microfoni con cancellazione del rumore, di una nuova tastiera con tasti da 1,5 mm di corsa e un trackpad grande, come vuole il mercato. Due i colori: Tidal Teal e Storm Grey.

Ecco la scheda tecnica di Lenovo Yoga Pro 9i da 16″ e 14″:

Windows 11

Schermo del modello da 14,5″: IPS 3 K (3072 x 1920 pixel) a 120 Hz in 16:10 con 400 nit; mini-LED 3 K (3072 x 1920 pixel) a 165 Hz con luminosità di 1200 nit

Schermo del modello da 16″: IPS 3,2 K (3200 x 2000 pixel); mini-LED 3,2 K. Le altre specifiche non cambiano

Intel Core i7-13905H, 17-3705H e i5-13505H (solo il modello da 14″)

Intel Iris Xe

GPU dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4050, 4060 e 4070

RAM: 16, 32 o 64 GB

SSD PCie M.2: 512 GB o 1 TB

Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

Batteria da 75 Wh

Lenovo Yoga Pro 7 e Pro 7i

Fanno parte del sottoinsieme Pro anche questi due nuovi notebook, che offrono un buon compromesso in termini di rapporto qualità-prezzo. Fra i due cambiano le CPU, Intel o AMD poco altro: la versione con Intel è dotata di Unison per connettere i dispositivi Android e iOS in maniera più semplice.

Il display di Lenovo Yoga Pro 7 e Yoga Pro 7i è un 14,5″ con risoluzione fino a 3K (ci sono più varianti), 400 nit di luminosità massima e 120 Hz di refresh rate. Per quanto riguarda l’audio sono presenti quattro altoparlanti e altrettanti microfoni con cancellazione del rumore e ID vocale, oltre a un sensore a infrarossi e un Time of Flight (ToF). Entrambi i notebook sono dotati inoltre di GPU NVIDIA RTX 3050 o 4050 a seconda della configurazione scelta, di una batteria da 73 Wh (al massimo) e arrivano negli stessi colori del portatile citato sopra: Tidal Teal e Storm Grey.

A seguire la scheda tecnica di Lenovo Yoga Pro 7 e Yoga Pro 7i:

Windows 11

Schermo da 14,5″ IPS in 16:10con risoluzione 2,5K o 3K, a 90 e 120 Hz rispettivamente. Presenta anche una variante con supporto touchscreen

Intel Core i7-13700H, i5-13500H oppure AMD Ryzen 7 7840HS, Ryzen 7 7735HS, Ryzen 5 7640HS o 7534HS

GPU Intel Iris Xe con dedicata NVIDIA geForce RTX 4050 o 3050; la versione AMD con Radeon 789M, 680M, 760M o 660M

RAM: 16 GB la versione AMD, anche 32 GB la Intel

SSD PCie M.2: 512 GB o 1 TB

Connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1

Batteria da 73 Wh

Lenovo Yoga Slim 7 e Yoga Slim 6

Come lascia intendere il nome, Lenovo Yoga Slim 7 è un notebook che punta molto sulla portabilità (è spesso solo 13,9 mm). A bordo ci sono i processori AMD Ryzen 7000, mentre il display è un OLED da 14,5 pollici con risoluzione fino a 3 K, certificato TÜV Rheinland Low Blue Light e Eyesafe.

Lenovo Yoga Slim 7 monta inoltre un touchpad più grande rispetto alla generazione precedente, ben 6 altoparlanti con due subwoofer back to back, doppie ventole e una concezione del design pensata per dissipare il calore in maniera adeguata (garantisce fino a 30 watt) e una batteria da 70 Wh che supporta la funzione Rapid Charge Boost che promette 2 ore di utilizzo in 15 minuti di ricarica.

Di questa stessa sottocategoria fa parte anche Lenovo Yoga Slim 6, un notebook che si presenta con un telaio in alluminio poco ingombrante e leggero, che in questa nuova versione integra i chipset AMD Ryzen 7000, e si presenta nei colori Misty Grey e Storm Grey.

Lenovo Yoga 7 e Yoga 7i

Le ultime novità annunciate oggi da Lenovo sono Yoga 7 e Yoga 7i. Anche in questo caso vale il discorso fatto sopra: la “i” sta per Intel (CPU di 13esima generazione in questo caso), l’altro modello arriva invece con i chipset Ryzen 7000 di AMD. Da segnalare la presenza di un display OLED touchscreen con supporto alla penna, display opzionale che può essere rimpiazzato anche da un più economico pannello LCD.

Ecco la scheda tecnica:

Windows 11

Schermo da 14″ in formato 16:10 disponibile in versione LCD (2,2 K, a 60 Hz con 300 nit) e OLED (di quest’ultima c’è la variante WUXGA a 60 Hz da 400 nit e l’opzione più pregiata 2,8 K a 90 Hz; entrambe con supporto al touchscreen)

AMD Ryzen 7000 oppure Intel Core i7-P28, i7-U15, i5-P28 e i5-U15, tutti di tredicesima generazione

grafica Intel Iris Xe

RAM: 8 o 16 GB

SSD PCIe Gen 4: 512 GB o 1 TB

Connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2

Batteria da 71 Whr

Prezzi e disponibilità in Italia dei nuovi Lenovo Yoga

Lenovo ha annunciato tutti questi notebook nella giornata di oggi, nonostante la disponibilità sul mercato vari a seconda dei modelli. Si parte dal mese di aprile 2023, tutti assicurati dal servizio di rimborso in caso di guasto tecnico entro il primo anno, Lenovo Premium Care (una formula di supporto avanzato) incluso per 2 anni e Lenovo CO2 Offset, il servizio di compensazioni di emissioni di carbonio. A seguire i prezzi italiani e le informazioni sulla disponibilità dei vari modelli annunciati:

Lenovo Yoga Pro 9i da 16 e 14,5″ parte da 1899 euro , disponibile da maggio;

, disponibile da maggio; Lenovo Yoga 7i da 14″ e 16″ parte da 1399 euro , disponibile da aprile;

, disponibile da aprile; Lenovo Yoga Pro 7i e Pro 7 partono da 1299 euro , disponibili da maggio;

, disponibili da maggio; Lenovo Yoga Slim 6 parte da 999 euro , disponibile da maggio;

, disponibile da maggio; Per Lenovo Yoga Slim 7 e Yoga 7 in versione 14″ e 16″ non ci sono al momento informazioni sui prezzi e la disponibilità.

