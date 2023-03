Si chiamano Xiaomi S10 e S10+ e sono due nuovi robot aspirapolvere lanciati dal colosso cinese e dedicati a chi è alla ricerca di un valido assistente per la pulizia della propria casa.

Entrambi i nuovi robot del colosso della tecnologia possono vantare una potenza di aspirazione fino a 4.000 Pa, con quattro opzioni di alimentazione.

Le principali caratteristiche di Xiaomi S10 e S10+

I due robot di Xiaomi utilizzano un sistema di navigazione con tecnologia laser LDS per mappare la casa dell’utente e pianificare un percorso efficiente e consentono di essere gestiti attraverso varie impostazioni con l’app Xiaomi Mi Home.

Il modello Plus può contare su alcune funzioni migliori rispetto a quello base, come ad esempio un sistema che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per evitare gli ostacoli (S10 si deve “accontentare” di un sensore per il rilevamento degli oggetti) e un sistema di lavaggio più sofisticato (con alta pressione, in modo da garantire che il pavimento sia sempre umido).

Differenze anche per quanto riguarda la batteria, più grande in Xiaomi S10+, ossia da 5.200 mAh (che, a dire del produttore, dovrebbe essere in grado di garantire un’autonomia di 120 minuti in modalità di pulizia silenziosa), a fronte di quella da 3.200 mAh del robot in versione base (che dovrebbe arrivare a garantire agli utenti fino a 130 minuti di autonomia in modalità standard).

I nuovi robot aspirapolvere di Xiaomi sono già disponibili in alcuni Paesi asiatici, come ad esempio la Malesia, ove possono essere acquistati a prezzi pari, al cambio, a circa 270 euro e 440 euro.

Al momento non vi sono informazioni sulla possibilità che il colosso cinese lanci questi due nuovi robot anche nel mercato europeo e, in caso affermativo, resta da capire quale potrebbe essere la fascia di prezzo in cui si dovrebbero andare a posizionare.

