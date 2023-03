Hyundai ha svelato una soluzione piuttosto interessante che permette di ricaricare le auto elettriche senza scendere dalla vettura. Si tratta di una sorta di colonnina robot che fa tutto da sé e che può muoversi anche in presenza di ostacoli o sotto la pioggia. Le strade e le stazioni di ricarica del futuro ne saranno con buona probabilità pieni; sarà una soluzione preziosa soprattutto per le persone con difficoltà motorie.

Come funziona la colonnina robot di Hyundai

Negli ultimi mesi ne abbiamo viste di tutti i colori. Fra quelle che valutano lo stato di salute della batteria dell’auto, le colonnine fatte ad alberi, o quelle come ZiGGY che vanno a ricaricare i veicoli in autonomia. Ecco, la nuova soluzione di Hyundai è molto simile a quest’ultima, una sorta di robottino che semplifica le fasi di ricarica permettendo al conducente di non scendere nemmeno dalla macchina.

ACR, si chiama così il robot della casa sudcoreana in questione, nome che è anche un acronimo di Automatic Charging Robot e indica a chiare lettere la sua funzione già descritta. Grazie a una serie di tecnologie, algoritmi che sfruttano l’intelligenza artificiale e sensori 3D, fa sì che la colonnina si avvicini all’auto, apra lo sportellino per accedere alla presa e ricarichi la stessa, senza il bisogno di alcun intervento umano. E una volta terminata la ricarica, il robot di Hyundai torna al suo posto, non prima di aver chiuso lo sportello, s’intende.

La certificazione IP65 contro acqua e polvere rende questa colonnina mobile utilizzabile senza problemi anche all’aperto, il sistema radar permette invece alla stessa di evitare gli ostacoli per muoversi nello spazio assegnatogli. E se vi steste domandando quando e come arriverà, ne sapremo probabilmente di più a stretto giro perché l’azienda ha in programma di presentarla ufficialmente in occasione del prossimo Seoul Mobility Show in programma nei prossimi giorni, dal 31 marzo al 9 aprile.

Leggi anche: Ricaricare auto elettriche con Enel X Way costa di più: ecco i nuovi piani e Svelata la nuova Hyundai KONA elettrica: più tecnologica e singolare che mai