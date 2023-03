Avete presente la versione attuale? Bene, scordatevela. La nuova Hyundai KONA elettrica è nuova per davvero, un cambio generazionale che ingloba praticamente tutto. È più grande e più strana di prima, con quel muso alto su cui campeggia la firma a LED che si sviluppa in orizzontale e va a ricalcare l’intera larghezza del cofano, linea che ritroviamo ancor più estesa anche dietro.

Arriverà anche in versione ibrida, ma per ora il costruttore coreano ha svelato il modello a batteria, dichiaratamente la versione di punta pensata per prima, da cui derivano le altre motorizzazioni. Ma vi raccontiamo tutto a seguire.

Caratteristiche, design e tecnologia della nuova Hyundai KONA elettrica

Com’è fuori Hyundai KONA

Lo stile non le manca di certo. Già il modello precedente era tutto fuorché ordinario in termini di design, i cui stilemi qui si evolvono molto in chiave moderna. Si fatica a trovare elementi di raccordo, se non guardando ai passaruota generosi, dallo sviluppo orizzontale degli elementi d’illuminazione, posizionati in un’area poco consona quelli principali, sia davanti che dietro.

La sola altra cosa che la nuova Hyundai KONA elettrica ha in comune con la vecchia riguarda il tipo di carrozzeria, un crossover, un SUV compatto, che tuttavia ora è cresciuto notevolmente. Misura 4,35 metri di lunghezza (ben 14 cm in più), è larga 1,82 m e alta 1,57 m per un passo di 2,66 m, che la fa rientrare nel segmento C, avvicinandola molto alla Tucson.

E queste stesse dimensioni generose non vengono affatto dissimulate dallo stile, perché il frontale è ampio e alto, con la caratteristica linea a LED che si sviluppa in larghezza e va a raccordarsi con la sua sodale firma posteriore, ancor più importante per dimensioni, visto che oltre a unire tutta la coda, si affaccia anche sulla fiancata dell’auto. Contribuiscono a darle un tono vivace anche i vari dettagli a forma di pixel.

Fra gli altri elementi di stile da segnalare della nuova Hyundai KONA, a parte i gruppi ottici di cui sopra, la linea che taglia la fiancata di traverso e va a raccordarsi con il terzo profilo dei finestrini e con lo spoiler, quasi a dividere i due elementi di netto: frontale e posteriore. Notevole (per la tipologia di auto) anche il valore di coefficiente aerodinamico ottenuto: Cx di 0,27.

Gli interni della nuova KONA e la tecnologia

Dentro c’è più spazio che in precedenza, logicamente; ma soprattutto c’è più tecnologia. La nuova Hyundai KONA elettrica monta due display da 12,3 pollici ma anche tanti tasti fisici che sono certamente d’aiuto per gestire il climatizzatore e altre funzioni importanti.

Non mancano certo, le finezze tecnologiche come la possibilità di aggiornare il sistema di infotainment e le funzioni della vettura tramite OTA, soluzione che permette anche di aggiungerne di nuove. Ma c’è anche lo sblocco senza chiave che sfrutta la connettività NFC per far comunicare lo smartphone o lo smartwatch compatibile, un impianto audio Premium Bose per godersi la musica, due porte USB C sia per chi siede davanti che dietro, e una sfilza di funzioni ADAS, comprese quelle che permettono di analizzare il volto del conducente e di avvisarlo nel caso in cui vengano rilevati segni di sonnolenza o disattenzione.

Fra le chicche della nuova Hyundai KONA c’è lo Smart Parking Assist che aiuta il conducente nei parcheggi più difficili, facendo avanzare o indietreggiare l’auto a distanza usando i pulsanti della chiave; la modalità i-PEDAL che permette a chi guida di accelerare, fermarsi o decelerare utilizzando soltanto il pedale dell’acceleratore, o lo Smart Regenerative System che regola la potenza della frenata rigenerativa in base alle condizioni del traffico.

Motore, batteria e prestazioni

La nuova Hyundai KONA elettrica arriva in due versioni. La variante standard è la più economica e monta una batteria da 48,4 kWh abbinata a un motore elettrico con una potenza di 114,6 kW (156 cavalli) e una coppia di 255 Nm. 342 km l’autonomia dichiarata dal costruttore nel ciclo WLTP

Il modello long-range è invece dotato di una batteria da 65,4 kWh con al corredo 160 kWh di potenza (217 cavalli) e gli stessi livelli di coppia massima citati. Per quest’ultima versione l’autonomia stimata nel ciclo WLTP è di 490 km.

Per il resto, c’è da segnalare che la nuova Hyundai KONA elettrica supporta la ricarica rapida fino a 350 kW che, alla versione long-range, consente di passare dal 10 all’80% in circa 41 minuti.

Al momento Hyundai non ha condiviso altre informazioni, nemmeno relative alla disponibilità e ai prezzi; pertanto vi aggiorneremo a tempo debito.

