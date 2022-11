Il comparto batterie rappresenta il punto centrale delle auto elettriche e la sua “salute” è di fondamentale importanza per chi utilizza un veicolo di questo tipo, in modo da evitare di andare incontro a brutte sorprese.

Un aiuto ai possessori di auto elettriche arriva a tal proposito da SK Innovation, che ha sviluppato una colonnina di ricarica intelligente che sarà in grado di garantire agli utenti un servizio di diagnostica capace di fornire tutta una serie di informazioni, incluso lo stato di salute della batteria del veicolo.

In arrivo una colonnina di ricarica smart

Oltre allo stato di salute della batteria, la nuova colonnina di SK Innovation fornirà agli utenti informazioni sulla durata residua della batteria e sul livello di carica.

Il nuovo servizio sviluppato da SK Innovation farà il suo esordio sul mercato il prossimo anno e sarà in grado di supportare diversi tipi di colonnina di ricarica.

Attraverso un’apposita applicazione per smartphone gli utenti potranno visualizzare tutte le informazioni relative alla batteria della propria auto elettrica e in base alla potenza della colonnina di ricarica cambierà il tempo di attesa per avere una diagnosi completa (per esempio, un punto di ricarica di 50 kWh dovrebbe richiedere 30 minuti per fornire tutte le informazioni).

SK Innovation ci ha tenuto a mettere in evidenza che questo sistema di diagnosi ha richiesto tre anni di lavori ed è stato testato a lungo, sfruttando i dati provienienti da oltre 4.000 veicoli.

Il servizio sarà lanciato ufficialmente in occasione del CES di Las Vegas 2023, in programma per l’inizio di gennaio, insieme a una nuova colonnina di ricarica.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se e quando questo nuovo sistema di diagnosi sarà disponibile a livello globale, nella speranza che possa rivelarsi una soluzione capace di aiutare gli utenti a fare durare più a lungo la batteria delle proprie auto elettriche.