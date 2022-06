Si chiama ZiGGY ed è una nuova colonnina robot di ricarica per i veicoli elettrici realizzata da EV Safe Charge che si caratterizza per la capacità di muoversi autonomamente per raggiungere l’auto elettrica da ricaricare.

Ebbene sì, ZiGGY è un robot con sistema di accumulo che è in grado di muoversi all’interno di un parcheggio, in modo da raggiungere la vettura dell’utente nel punto in cui è stata parcheggiata e permettergli di non doversi preoccupare di andare alla ricerca di una colonnina.

E se si pensa che quello della ricarica è uno dei problemi principali a cui è necessario far fronte quando si possiede un’auto elettrica, è facile comprendere quanto possa rivelarsi comoda la soluzione studiata da EV Safe Charge.

I principali punti di forza di ZiGGY

Una delle caratteristiche che saranno sicuramente più apprezzate dagli utenti è la possibilità di sfruttare ZiGGY anche per conservare un posto libero nel tempo necessario ad arrivare al parcheggio.

Se desiderate farvi un’idea del funzionamento di questa soluzione, non dovete fare altro che dare una guardata al seguente video dimostrativo:

EV Safe Charge è impegnata da tempo nel settore della ricarica elettrica e collabora con varie case automobilistiche, come Audi, Mercedes, Nissan, Jaguar, Porsche e Stellantis.

Nel presentare ZiGGY, il produttore ha definito questo robot come una soluzione non solo semplice ma anche flessibile, studiata per essere utilizzata in varie tipologie di luoghi (dai condomini agli uffici, dai parcheggi ai centri commerciali).

Inoltre, tra i punti di forza di ZiGGY vi sono la possibilità di risparmiare i costi di installazione di una normale infrastruttura fissa e la possibilità di essere sfruttata anche in posti in cui per un motivo o per un altro non sarebbe possibile installare un’infrastruttura di ricarica fissa.

Per l’esordio sul mercato sarà necessario attendere il 2023, quando arriverà la prima versione di ZiGGY, con possibilità di gestione tramite un’app e capacità di fornire corrente alternata con potenza compresa tra i 3 e i 19 kW.

