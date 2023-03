Dopo poco meno di un mese dal rilascio dell’ultima versione stabile, Google avvia la distribuzione di ChromeOS 111 su tutti i Chromebook compatibili. Anche in questa occasione vengono aggiunte alcune novità al sistema operativo desktop di Big G, una delle quali attesa dalla community di appassionati da diverso tempo.

Fast Pair approda finalmente in ChromeOS 111

Qualora siate possessori di un dispositivo compatibile con Fast Pair, per esempio le cuffie true wireless Pixel Buds di Google, sarete felici di sapere che anche in ChromeOS è finalmente giunto il supporto Fast Pair.

Grazie all’ultimo aggiornamento gli accessori compatibili verranno automaticamente individuati dal vostro Chromebook e ne viene inoltre semplificato il processo di associazione: è infatti sufficiente cliccare sull’apposito pulsante connetti per associare il dispositivo al proprio account Google, di modo da poter effettuare cambi tra dispositivi diversi in maniera semplice e veloce.

Trova e aggiungi rapidamente i caratteri speciali

ChromeOS 111 introduce anche una gradita aggiunta per tutti coloro che sono soliti utilizzare assiduamente emoji e caratteri speciali, in qualsiasi strumento idoneo come conversazioni nelle app di messaggistica, editor di testo, documenti o qualsiasi altro campo in cui sia possibile introdurre testo, è ora disponibile una nuova combinazione di tasti.

Tasto Cerca + Maiuscolo + Spazio è la combinazione grazie alla quale aprire un nuovo pannello, dove vengono raccolte tutte le emoji e i caratteri speciali disponibili, in modo da rendere la loro introduzione più semplice e veloce.

Miglioramenti per i comandi vocali

Google introduce anche alcuni miglioramenti per i comandi vocali, d’ora in poi l’utente avrà a disposizione una maggiore flessibilità nelle modalità di formulazione dei comandi.

Ad esempio per spostare il cursore del testo sulla riga successiva, sarà sufficiente dire “vai alla riga successiva” o “in giù di una riga”. Per provare questo comando e altri, è necessario abilitare la funzionalità Dettatura nelle Impostazioni, visualizzabile nel pannello Accessibilità.

L’editor di testo integrato riceve il supporto alle scorciatoie da tastiera

L’editor di testo predefinito potrebbe non essere una delle applicazioni più utilizzate su un Chromebook, ma può comunque risultare utile in diversi contesti.

Ora l’applicazione in questione riceve il supporto alle scorciatoie da tastiera, andando di conseguenza a semplificare e velocizzare notevolmente l’utilizzo dell’applicativo in questione. Cliccando sull’apposita voce all’interno delle Impostazioni, verrete indirizzati ad una pagina web grazie alla quale potrete memorizzare le scorciatoie a voi più utili.

Come di consueto, quanto sopra esposto deriva da una breve prova dell’ultimo aggiornamento rilasciato da Google, qualora dovessimo accorgerci di altre novità introdotte provvederemo ad aggiornare l’articolo; l’aggiornamento di ChromeOS 111 è in fase di rilascio e dovrebbe diventare disponibile per tutti i Chromebook compatibili nei prossimi giorni.

