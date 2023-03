Negli ultimi tempi si è parlato molto della tecnologia ChatGPT, che a dire di tanti addetti ai lavori sembra avere le carte in regola per rivoluzionare il settore dei motori di ricerca e dare uno scossone anche al mercato dei dispositivi mobile e un esempio delle sue potenzialità è arrivato grazie al canale YouTube di MayLabs.

Ci riferiamo a un video che ci mostra un modo per utilizzare ChatGPT ovunque, senza smartphone o PC: ciò è possibile attraverso uno smartwatch fai-da-te (realizzato da Frumtha Fewchure), che è in grado di rispondere alle domande pronunciate dall’utente con brevi risposte fornite proprio da tale tecnologia.

Ecco come ChatGPT può sbarcare su uno smartwatch

Lo smartwatch in questione è stato realizzato usando come base Raspberry Pi 4B (dovrebbe essere un modello con 8 GB di memoria), che viene posizionato all’interno di una custodia che si aggancia a una cintura, insieme a una batteria esterna per alimentarlo (è possibile vedere dei fili passano attraverso una manica della giacca fino a un guanto stampato in 3D sull’avambraccio).

Tra le caratteristiche di questo smartwatch vi sono delle luci LED (in modo da fare sapere all’utente quando il microfono è acceso), diversi pulsanti, uno schermo OLED a due colori da 0,96 pollici e supporti per due cinturini Apple Watch. Pare, inoltre, vi sia anche un trasmettitore IR, in modo che l’orologio in futuro possa essere usato come telecomando universale in seguito ad eventuali aggiornamenti.

Ovviamente il look non è il punto di forza di questo smartwatch, che ha come obiettivo quello di fornire una dimostrazione della tecnologia ChatGPT su un orologio.

L’aspetto più interessante, pertanto, è rappresentato dal pulsante che consente di porre domande, le risposte alle quali vengono visualizzate come testo sul display e anche tramite audio (se si collegano le cuffie).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più su questo esperimento, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente video:

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS