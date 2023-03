Il chatbot di OpenAI è sempre più onnipresente e dopo Amazfit che ha recentemente lanciato il primo quadrante per smartwatch basato su ChatGPT, ora l’intelligenza artificiale generativa approda anche su Apple Watch grazie a una nuova app di terze parti.

ChatGPT anche su Apple Watch grazie all’app watchGPT

La nuova app watchGPT consente di interagire con ChatGPT direttamente dall’Apple Watch e quindi ottenere risposte dal chatbot sullo smartwatch, con la possibilità di condividerle rapidamente tramite testo, e-mail e social.

WatchGPT può essere aggiunta al quadrante come complicazione e con i prossimi aggiornamenti sarà possibile tenere un’intera conversazione con il chatbot, anziché porre una singola domanda, oltre a utilizzare l’input vocale come impostazione predefinita e far leggere la risposta all’applicazione.

L’app watchGPT per Apple Watch è disponibile su App Store al costo di 4,99 euro, ma al momento supporta solo le lingue inglese, olandese, francese e spagnolo.

Nel frattempo il colosso di Cupertino si sta occupando di altre funzionalità per i suoi smartwatch, come quelle sanitarie. Apple vuole infatti rendere più utile Apple Watch per la salute del cuore.

Potrebbe interessarti anche: Come scegliere uno smartwatch nel 2023, la guida per non sbagliare