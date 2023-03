La linea ROG di ASUS è rivolta alla Republic of Gamers, ma il nuovo monitor ASUS ROG SWIFT PG27AQN a 360 Hz che il produttore taiwanese rende disponibile all’acquisto sul mercato italiano a partire da oggi, 6 marzo 2023, nasce con una vocazione ben precisa: gli eSport.

ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN: caratteristiche tecniche

In sede di ufficializzazione, ASUS lo ha presentato in maniera altisonante come il monitor da gaming per l’eSport a 1440p più veloce al mondo e tra le sue caratteristiche più rilevanti ha posto l’accento su: pannello Ultrafast IPS da 27″ a 360 Hz, supporto nativo a NVIDIA G-SYNC e NVIDIA Reflex Analyzer. Il tutto senza tralasciare la funzionalità dedicata esports dual-mode, della quale si dirà di più tra pochi istanti.

Pannello UltraFast e HDR

Partendo dalle caratteristiche chiave, ROG Swift 360Hz PG27AQN mette sul piatto un pannello ASUS UltraFast IPS da 27 pollici 1440p (2.560×1.440 pixel) in grado di supportare frequenze di refresh fino a 360 Hz. Stando ai dati raccolti dai ricercatori NVIDIA, “l’utilizzo di un display 1440p da 27 pollici può migliorare la precisione della mira fino al 3%, rispetto a quanto ottenibile su un display 1080p tradizionale da 24 pollici”.

Il pannello UltraFast di ASUS fa uso di un nuovo tipo di cristalli liquidi contraddistinti da una maggiore birifrangenza e una minore viscosità, il cui vantaggio pratico consiste nel consentire ai cristalli stessi di ruotare più rapidamente e creare spazio per il passaggio della luce. Il tutto va unito al nuovo pattern appositamente studiato: mentre in precedenza — ricorda ASUS — i cristalli erano allineati parallelamente alla superficie del polarizzatore, la nuova disposizione permette una rotazione più rapida e un conseguente tempo di risposta inferiore. Inoltre, a differenza dei monitor tradizionali, PG27AQN presenta un driver di tensione dal design a doppio strato.

Rimanendo in tema di display, il nuovo monitor di ASUS ROG supporta la tecnologia HDR, con vantaggi in termini di gamma colori e contrasto; in particolare, grazie alla luminosità di picco di 600 nit, PG27AQN soddisfa i requisiti di certificazione DisplayHDR 600.

NVIDIA G-SYNC e Reflex Analyzer

Il nuovo monitor ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN prova ad ingolosire i gamer pro e competitive attraverso la promessa di sfruttare nel migliore dei modi le più recenti e potenti schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 40 (a questo link trovate una nostra recente recensione). Il binomio con NVIDIA prosegue con il supporto nativo a G-SYNC, unito alle menzionate frequenze di aggiornamento che si spingono fino a 360 Hz.

Degna di nota è anche la tecnologia NVIDIA Reflex Analyzer, la quale si occupa di analizzare la latenza del sistema end-to-end per una misurazione precisa delle prestazioni del PC: il produttore dichiara soli “10 millisecondi nei migliori titoli di eSport quando impiegato in abbinamento ad un PC con schede video GeForce RTX serie 40”.

Strizza l’occhio agli eSport

Con ROG Swift 360Hz PG27AQN, ASUS non nasconde la volontà di puntare sugli eSport, per i quali ha inserito anche una funzionalità dedicata: si chiama Esports Dual Mode e permette ai videogiocatori di scegliere se giocare a risoluzione piena sfruttando l’intera superficie del monitor, oppure selezionare una diagonale dello schermo da 25 pollici per giocare a 1080p o anche alla risoluzione massima di 2.368×1.332 pixel.

Prezzi e disponibilità in Italia

Nel momento in cui scriviamo, il nuovo monitor ROG Swift 360Hz PG27AQN è già disponibile all’acquisto sull’eShop di ASUS, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali. Il prezzo di listino richiesto è di 1.899 euro. Per maggiori dettagli o per piazzare subito il vostro ordine, trovate qui sotto il link diretto:

Acquista ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN a 1.899 euro

