Si terrà lunedì 16 marzo alle ore 17:00 il nuovo evento di Microsoft intitolato The Future of Work: Reinventing Productivity with AI. Sarà un’occasione in cui l’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella e Jared Spataro vicepresidente del ramo Modern Work e Business Applications parleranno di come l’intelligenza artificiale farà da motore per nuovi modi di lavorare, sia per le persone che per le aziende; cioè come cambierà il mondo del lavoro con l’IA.

Si tratta di un evento online di cui già in precedenza sono emerse alcune voci, secondo cui Microsoft avrebbe spiegato in che modo andrebbe a integrare l’intelligenza artificiale nelle soluzioni aziendali, nelle app di produttività di Office. Perché dopo aver presentato la nuova versione di Bing basata sull’intelligenza artificiale di OpenAI, l’interesse nei confronti di ChatGPT e dintorni è cresciuto in maniera esponenziale, come sono cresciuti gli annunci sui prossimi utilizzi di modelli simili su vari fronti.

Le informazioni al riguardo non sono molte, ma se siete interessati a questo evento di Microsoft sull’intelligenza artificiale, sappiate che potete partecipare iscrivendovi alla pagina relativa di LinkedIn, ma non escludiamo sia seguibile anche altrove. L’appuntamento è per le ore 17:00 del 16 marzo, ma intanto un assaggio ce lo offre la stessa azienda proprio oggi, che ha colto l’occasione per presentare anche una nuova soluzione lavorativa basata sull’intelligenza artificiale: Microsoft Dynamics 365 Copilot.

L’intelligenza artificiale per lavorare, con Microsoft Dynamics 365 Copilot

Si tratta di una soluzione rivolta alle aziende e a chi ci lavora, area in cui Microsoft dice che l’intelligenza artificiale sarà di grande aiuto per ridurre il più possibile le attività ripetitive della quotidianità. Con Dynamics 365 Copilot, spiega Microsoft, le aziende possono fornire ai propri dipendenti una serie di strumenti potenziati dall’IA per la vendita, l’assistenza, il marketing e altri campi.

In generale la novità sta nell’automatizzazione delle attività di CRM (Customer Relationship Management, cioè la gestione dei rapporti e delle interazioni dell’azienda coi clienti) e di ERP (Enterprise Resource Planning, la pianificazione delle risorse d’impresa per ottenere le prestazioni ottimali).

In sostanza, Copilot in Dynamic 365 Sales e Viva Sales aiuta i venditori a scrivere le risposte ai clienti via e-mail e a creare dei riepiloghi delle riunioni di Microsoft Teams in Outlook. In Dynamic 365 Customer Service elabora risposte contestuali alle domande sia tramite chat che via e-mail, fornendo un’esperienza interattiva agli utenti facendo sì che sia sempre disponibile per rispondere alle domande (stile chatbot per intenderci).

L’intelligenza artificiale serve poi a segmentare il pubblico attraverso i dati dei clienti, assistere l’utente nelle query, semplifica la creazione di elenchi di prodotti per gli e-commerce aiutando sia con gli attributi (colore, materiale, taglia) che con il tono di voce da usare nel descrivere gli stessi. In Microsoft Supply Chain Center aiuta perfino a segnalare le issues esterne che possono avere un impatto sulla supply chain (catena di approvvigionamento) come quelle meteorologiche, finanziare e geografiche.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere la pagina dedicata e a seguire l’evento di Microsoft citato sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, occasione in cui ne sapremo di più.

Leggi anche: Microsoft permette di personalizzare il tono delle conversazioni con Bing