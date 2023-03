A poco più di un mese dalla presentazione, la nuova serie Samsung Galaxy Book3 comincia a trovar posto nelle campagne promozionali di negozi ed e-commerce vari. Amazon, ad esempio, ne include alcuni nella nuova promo “Samsung Galaxy Week“, tutti scontati di 200 euro. Ci sono diversi smartphone, alcuni tablet, le cuffie Samsung Galaxy Buds in varie colorazioni, e anche alcune varianti di Samsung Galaxy Book3 Pro da 14 e 16 pollici, nella versione notebook classico (non 360 quindi).

Il più economico è il modello da 14″ con Intel Core i5 P di 13esima generazione con 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, modello che è acquistabile a 200 euro in meno rispetto al listino: a 1.599 euro invece di 1.799. In alternativa rientra nella promozione Samsung Galaxy Week di Amazon anche il modello da 16 GB, che costa tuttavia 100 euro in più.

Lo sconto è sempre di 200 euro anche optando per Samsung Galaxy Book3 Pro da 16″. Il più economico con SSD da 512 GB costa 1.899 euro invece di 2.099 mentre la versione con 1 TB di spazio d’archiviazione costa 200 euro in più (in entrambi i casi ci sono 16 GB di RAM e l’Intel Core i7 P di 13esima versione integrato con scheda grafica Intel Iris Xe). A seguire i link diretti per acquistare questi notebook di Samsung su Amazon.

A seguire vi lasciamo il link con tutti i prodotti in offerta su Amazon per la Samsung Galaxy Week. Vi ricordiamo tuttavia di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech perché è lì che ogni giorno condividiamo le migliori offerte sulla tecnologia: ecco il link diretto.

Le offerte di Amazon per la Samsung Galaxy Week

Leggi anche: Unieuro lancia “Ogni momento è buono”: come funziona la promo coi buoni spesa