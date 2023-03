Quante volte staccate dal lavoro con dolori al collo o alla schiena? Una postura sbagliata, tante ore nella stessa posizione, davanti a un computer o al vostro posto di lavoro, e i muscoli cervicali vi mandano segnali inequivocabili, con una tensione che fatica a sparire anche dopo cena.

Per alleviare i fastidi, sciogliere i muscoli e migliorare decisamente la qualità della vita, la soluzione ideale sarebbe un bel massaggio. Peccato che sia difficile poterlo fare ogni sera, sia per i tanti impegni che riempiono le nostre giornate sia per i relativi costi. Eppure c’è un modo, semplice ed economico, per sciogliere gran parte della tensione e riposare al meglio, godendosi il tempo libero senza fastidi.

Massaggiatore cervicale

Grazie all’offerta odierna di TomTop, noto store online che spedisce anche in Italia senza costi aggiuntivi, potete portarvi a casa un massaggiatore cervicale a batteria, ricaricabile tramite USB, a un prezzo irrisorio. Il dispositivo, che pesa appena 146 grammi senza risultare dunque fastidioso, offre sei diverse modalità di massaggio, così da incontrare i gusti e le necessità di ognuno, e ben 15 livelli di intensità

Grazie a una serie di elettrodi a contatto con la pelle è possibile simulare anche l’agopuntura o utilizzare la modalità automatica per sciogliere ogni tensione. per un risultato migliore il massaggiatore è riscaldato a 42 gradi, proprio come tenere un asciugamano caldo attorno al collo, un metodo decisamente efficace per aiutare i muscoli a rilassarsi.

I comandi posti sul lato sinistro del dispositivo permettono di impostare i parametri di funzionamento e potete utilizzarlo anche mentre guardate la vostra serie TV preferita o mentre vi rilassate sul divano con un gioco o leggendo le ultime notizie. La batteria interna da 500 mAh offre una elevata autonomia, anche se il tempo di utilizzo consigliato è di 15 minuti, che dovrebbero essere sufficienti a rilassarvi in maniera efficace. La batteria si ricarica utilizzando il cavo USB in dotazione così da essere sempre pronta all’uso in ogni momento.

Grazie all’offerta di TomTop, valida fino a esaurimento scorte, potete portarvi a casa questo massaggiatore cervicale a soli 13,43 euro, un prezzo imbattibile per un dispositivo che si rivelerà sicuramente molto utile. A seguire il link per l’acquisto, vi ricordiamo che il prezzo include le spese di spedizione e l’IVA, quindi non dovrete pagare dazi doganali o tasse al momento dell’arrivo del prodotto in Italia.

Acquista il massaggiatore cervicale su TomTop

