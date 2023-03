Il programma Supercharger non Tesla è stato lanciato ufficialmente oggi negli Stati Uniti per consentire a tutti i proprietari di veicoli elettrici di sfruttare l’infrastruttura di ricarica veloce e affidabile dell’azienda di Elon Musk.

Recentemente sono emersi diversi video che presentano il programma Supercharger non Tesla, i quali evidenzialo quanto sia semplice caricare le auto elettriche presso la rete di ricarica rapida di Tesla, anche grazie al suo sistema Magic Dock.

Il programma Supercharger non Tesla è comodo ed efficiente

Come anticipato da Tesla tramite un video condiviso di recente su Twitter, gli utenti devono solo selezionare una stazione Supercharger tramite l’app Tesla e successivamente sganciare il Magic Dock dalla colonnina e connetterlo ai propri veicoli. Secondo quanto mostrato da alcuni video anche la velocità è soddisfacente, visto che Supercharger forniva circa 150 kW di potenza.

Il sistema Magic Dock potrebbe non essere semplice come collegare una Tesla a un Supercharger, ma risulta notevolmente più semplice e comodo rispetto ad altri sistemi di ricarica per veicoli elettrici tradizionali.

Il programma Supercharger non Tesla rappresenta un punto di svolta negli USA, anche per il fatto che l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici esistente negli Stati Uniti al di fuori della rete Supercharger non è altrettanto affidabile e alcune colonnine sono oltretutto scomode da utilizzare. A seguire il video tutorial di Tesla su come utilizzare le sue infrastrutture.

