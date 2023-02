Negli ultimi tempi si è parlato molto della decisione di Netflix di mettere un freno alla condivisione delle password, con conseguente necessità per gli utenti di sottoscrivere abbonamenti personali.

La nuova politica del colosso dello streaming ha generato numerose critiche e, considerando quanto elevata sia la competizione in questo settore, c’è da scommettere che saranno tanti gli utenti che, una volta messi alle strette, potrebbero decidere di rinunciare a Netflix e puntare su soluzioni della concorrenza.

E forse è anche per tale motivo che nelle ultime settimane Netflix ha deciso di ridurre il costo dell’abbonamento mensile in oltre 30 Paesi.

Netflix in molti posti ora costa di meno

Stando a quanto viene riportato da The Wall Street Journal, le riduzioni hanno interessato vari continenti, dal Medio Oriente all’Africa, dall’America Latina all’Europa (in particolare Croazia, Slovenia e Bulgaria).

Sono diversi gli addetti ai lavori che si sono stupiti per queste diminuzioni del canone mensile di Netflix e ciò in quanto sembrano andare contro le recenti dichiarazioni dei dirigenti del colosso dello streaming, relative ad un probabile aumento dei costi per garantire agli utenti un servizio sempre migliore e con contenuti esclusivi e di qualità.

Stando a quanto spiegato dagli analisti, queste oscillazioni dei prezzi confermano che Netflix è ancora alla ricerca del giusto prezzo che possa garantire alla piattaforma la sostenibilità e un aumento degli abbonamenti.

Ricordiamo che per quanto riguarda il nostro Paese, al momento gli utenti possono scegliere tra tre opzioni:

piano Base a 5,49 euro al mese con annunci pubblicitari e alcune limitazioni

piano Base a 7,99 euro al mese senza pubblicità

piano Standard a 12,99 euro al mese

piano Premium a 17,99 euro al mese

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team del colosso dello streaming per capire se anche per gli utenti italiani abbia in programma di apportare delle modifiche al listino prezzi.

