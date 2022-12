C’è un video di Apple che s’intitola The Greatest e che vuole raccontare quanto la tecnologia sia d’aiuto per garantire autonomia. È stato pubblicato ieri e in due minuti circa spiega le funzioni d’accessibilità di Apple attraverso scene con dentro persone con varie forme di disabilità catturate nella loro quotidianità.

L’accessibilità spiegata da Apple con un video

Si va dal supporto di Siri, a cui una donna priva delle braccia chiede di avviare la propria routine/scena mattutina (le tapparelle si alzano, l’assistente vocale informa sulle condizioni meteorologiche e la temperatura) al sistema che a un uomo tetraplegico permette di scattarsi una foto in autonomia con iPhone.

C’è poi anche una scena in cui una madre sorda viene avvisata dal proprio Apple Watch che il suo bambino sta piangendo, con la vibrazione, o le descrizioni audio utilizzate da un musicista cieco per identificare gli oggetti presenti in un camerino e per rilevare la porta del palcoscenico su cui sta per salire.

Questi sono alcuni degli esempi registrati e montati da Apple in un video che si fa manifesto di uno degli impieghi più nobili della tecnologia.

Lente d’ingrandimento, Rilevamento porte o VoiceOver per la vista; Avvisi sensoriali, Riconoscimento suoni o Amplificazione conversazioni per l’udito; AsisistiveTouch e Tocco posteriore per la mobilità, ma anche Siri per tutto il resto.

Per maggiori dettagli, altri strumenti e informazioni circa le funzioni di accessibilità di Apple c’è la pagina dedicata del sito web.

In copertina iPhone 14 Pro (di cui oggi abbiamo pubblicato la nostra riprova dopo due mesi, del Max)

