Il marchio Eufy di Anker, noto per i suoi robot aspirapolvere e prodotti per la sicurezza domestica, ha annunciato il brand Mach per i suoi elettrodomestici di pulizia intelligente di alta qualità. Il primo prodotto di questo nuovo sottomarchio è l’aspirapolvere e scopa a vapore cordless Mach V1 Ultra.

Caratteristiche della scopa lavapavimenti cordless Mach V1 Ultra

Eufy afferma che Mach V1 Ultra è il primo aspirapolvere senza fili che consente agli utenti di catturare polvere e sporco, dissolvere residui e macchie e disinfettare i pavimenti in un solo passaggio.

Mach V1 Ultra è sottile e leggero con componenti facilmente staccabili e un display LCD sull’impugnatura che visualizza operazioni e avvisi e il suo corpo trasparente consente agli utenti di visualizzare sporco, macchie e altri elementi aspirati.

L’elettrodomestico vanta 16.800 Pa di potenza di aspirazione e utilizza una tecnologia di cancellazione del rumore a tre strati per mantenere la rumorosità al di sotto di 65 dB, come una tipica lavastoviglie secondo Eufy.

Il Mach V1 Ultra rilascia continuamente vapore a 110 gradi celsius per sciogliere senza problemi anche lo sporco e le macchie incrostate, inoltre il mocio genera anche ozono e lo emette attraverso il vapore per garantire un ulteriore strato di sterilizzazione alle superfici. La stessa tecnologia viene utilizzata anche per igienizzare l’aspiratore stesso dopo ogni sessione di pulizia.

L’azienda afferma che il prodotto include anche altre innovazioni quali la funzione antiscivolo che espelle l’aria per asciugare il pavimento durante la pulizia e la tecnologia Tesla Valve Mixing che proporziona e miscela accuratamente la soluzione detergente con acqua e rilascia la quantità appropriata della miscela per una pulizia ottimale.

Una volta completata la pulizia dei pavimenti l’utente può pulire, disinfettare e asciugare contemporaneamente la spazzola rotante, il tubo e il corpo dell’aspirapolvere con la semplice pressione di un pulsante.

Mach V1 Ultra offre fino a 82 minuti di autonomia con una singola carica se utilizzato in modalità di sola aspirazione o in modalità Smart, che rileva automaticamente i livelli di sporco e regola la pulizia di conseguenza, mentre in modalità vapore l’autonomia arriva ad appena 15 minuti.

Disponibilità e prezzi della scopa lavapavimenti Mach V1 Ultra

Mach V1 Ultra è già disponibile negli Stati Uniti tramite eufy.com, con 30 giorni di prova, con un pacchetto di accessori e due flaconi di soluzione detergente del valore di oltre 100 dollari inclusi e sarà disponibile per l’acquisto dal 15 marzo 2023 su eufy.com, Amazon.com e BestBuy.com al prezzo di 699,99 dollari.

Mach V1, che include le stesse funzionalità eccetto le tecnologie Steamwave e Jetblade, sarà disponibile per il preordine il 15 marzo al prezzo di 579,99 dollari.

Mac V1 Ultra sarà inoltre disponibile per l’acquisto in Germania il 20 febbraio 2023 su de.eufy.com e dal 1° aprile 2023 anche su Amazon al presso di 799 euro, mentre Mach V1 che sarà disponibile per l’acquisto il 1° aprile 2023 al prezzo di 599 euro.

