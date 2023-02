WhatsApp per iOS potenzierà la condivisione di documenti: indizi dalla Beta

Nelle scorse ore, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 23.3.0.76 — 2.23.3.76 nelle Impostazioni dell’applicazione, la build di TestFlight è la 23.2.0 (445792179). Curiosi di sapere cosa ci sia di nuovo in questo aggiornamento? Ebbene, sappiate che il team di sviluppo del popolare servizio messaggistica istantanea sta predisponendo una schermata per pubblicizzare la possibilità di condividere documenti grandi fino a 2 GB, da introdurre con un futuro update dell’applicazione.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 23.3.0.76

Se in apertura di articolo avete provato un po’ di perplessità, non siete affatto in errore: la possibilità di condividere file di dimensioni più grandi, fino al nuovo limite dei 2 GB, è stata ufficializzata da WhatsApp già da diversi mesi insieme ad altre importanti aggiunte; evidentemente, la funzione non ha riscosso il successo sperato, tant’è che pochi giorni fa, nell’articolo dedicato a WhatsApp Beta 2.23.3.13 per Android vi abbiamo della prossima aggiunta di un banner in-app volto a pubblicizzare proprio la funzione in discorso.

Ebbene, come si poteva facilmente intuire, gli utenti del robottino verde non saranno i soli a veder comparire un banner che informa della possibilità di condividere documenti di dimensioni massime pari a 2 GB: da WhatsApp Beta 23.3.0.76 per iOS si apprende che anche gli utenti della mela vedranno qualcosa di analogo, sebbene attualmente si tratti non di un banner in-app ma di una schermata apposita.

Come mostrato dallo screenshot, WhatsApp consiglierà di utilizzare una connessione Wi-Fi per una condivisione più rapida di file di grandi dimensioni. La schermata in questione è in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per nessun utente, neppure per quelli del ramo beta.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Infine, veniamo alla solita nota dolente: il programma beta di WhatsApp per iOS è al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto nel caso in cui ne facciate già parte.