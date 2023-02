Era la metà di luglio quando MINI presentava in anteprima la sua prima auto elettrica senza tettuccio rigido: la MINI Cooper SE Cabrio. In quella occasione il marchio la mostrava al pubblico negli Stati Uniti, al MINI Takes The States, un evento che evidentemente è stato un banco di prova di successo per testare il mercato e gli appassionati di un marchio, che nel giro di un paio di mesi potranno comprarla per davvero, alcuni fortunati.

MINI nelle scorse ha annunciato infatti il lancio della sua cabriolet, la prima completamente elettrica, vettura che sarà disponibile anche in Italia da aprile, ma in numero particolarmente limitato. In attesa dell’arrivo nelle concessionarie, scopriamone i dettagli

MINI Cooper SE Cabrio: 100% elettrica in edizione limitata

Tre anni fa abbiamo lanciato la MINI Cooper SE completamente elettrica e oggi una MINI su cinque venduta in Europa è una MINI completamente elettrica. Questo successo ci ha spinto a realizzare la piccola serie di MINI Cooper SE Cabrio in pochi mesi. Sono felice di poter offrire a 999 clienti MINI uno straordinario ed esclusivo go-kart feeling a cielo aperto.

Chi parla è Stefanie Wurst, Head of MINI, dalle cui parole già si intuisce che non ci sono particolari differenze rispetto alla MINI Cooper SE che tutti conosciamo. Il powertrain è infatti lo stesso: un motore elettrico dalla potenza di 135 kW (184 cavali) abbinato a una batteria che le garantisce 201 chilometri di autonomia nel ciclo di prova WLTP, per consumi dichiarati di 17,2 kWh ogni 100 km secondo WLTP.

Essendo una cabriolet, anche le prestazioni sono un pochino inferiori rispetto alla versione hatchback: da 0 a 100 km/h MINI dichiara 8,2 secondi, quasi un secondo in meno la Cooper SE standard (7,3 per la precisione). Ma chi è interessato a una cabriolet del genere cerca anche altro, l’esperienza unica che solo le auto elettriche senza tettuccio possono donare: viaggiare in silenzio coi capelli al vento, ad esempio.

Comunque, MINI Cooper SE Cabrio si presenta in due colorazioni (Enigmatic Black e White Silver), con varie rifiniture esterne in Resolute Bronze e loghi e scritte in Piano Black. Ulteriore particolarità che la distingue è la scritta x/999 a testimoniare la tiratura limitata del modello.

Dentro non manca la tecnologia, con il classico sistema di infotainment composto dallo schermo centrale posto all’interno del caratteristico cerchio di MINI e abbinato al quadro strumenti completamente digitale dietro il volante, con l’head-up display al corredo. I sedili sono sportivi e in linea col design MINI Yours Leather Lounge, mentre i sistemi di assistenza alla guida comprendono come il MINI Driving Assistant e l’Active Cruise control, fra gli altri.

Per quanto riguarda invece le dimensioni di MINI Cooper SE Cabrio, sono le stesse della versione Cabrio con motori termici, discorso che vale anche per il bagagliaio, da 160 litri. Da segnalare anche che la capote in tessuto, può essere aperta, chiusa o impostata come tettuccio scorrevole fino alla velocità di 30 km/h.

Questa cabriolet di MINI sarà disponibile con l’arrivo della bella stagione, da aprile, ma limitata in tutta Europa a 999 veicoli come anticipato. Il costruttore non ha annunciato per il momento i prezzi; aggiorneremo questo articolo a tempo debito.

