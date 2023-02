Quello dell’intelligenza artificiale è un argomento quanto mai caldo di questi tempi, soprattutto perché modelli come ChatGPT vengono visti come una minaccia per l’occupazione in vari ambiti.

A dare man forte a questi timori ora ci si è messo anche Netflix che ha pubblicato un anime di tre minuti i cui sfondi sono stati creati utilizzando in parte l’IA generativa.

Il cortometraggio Dog and Boy è un primo esempio di collaborazione tra uomo e macchina

Diretto da Ryotaro Makihara, il cortometraggio pubblicato da Netflix è intitolato Dog and Boy e utilizza la sintesi di immagini basata sull’IA per aiutare a generare la grafica di sfondo.

L’anime racconta la storia di un ragazzo e del suo cane robot ricca di momenti allegri, ma un giorno il protagonista è costretto a partire per andare al fronte a combattere una guerra.

Netflix e la società di produzione WIT Studio hanno contattato la società di intelligenza artificiale giapponese Rinna per l’assistenza nella generazione delle immagini e sembra che per generare l’artwork sia stato utilizzato un processo basato su Stable Diffusion che può prendere un’immagine e trasformarla in base a una descrizione testuale.

Secondo quanto riportato nei titoli di coda gli sfondi lussureggianti sono stati creati non completamente dall’IA, ma da una collaborazione tra uomo e macchina.

Nel tweet di annuncio la piattaforma di streaming ha affermato di aver sperimentato l’impiego dell’intelligenza artificiale per supportare l’industria degli anime che accusa una carenza di manodopera, sollevando un polverone di polemiche.

